دستبند پلیس اهواز بر دستان سارق به عنف

سرهنگ محسن دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف از خودروهای عبوری در محور آزادراه خلیج فارس شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران پلیس انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۲۰ شهرستان اهواز با انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی موفق شدند، سارق را در یکی از روستاهای حاشیه شهر اهواز شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اهواز در ادامه با بیان اینکه در بازرسی از محل اختفای این سارق شرور که سابقه تیراندازی به سمت منازل، آتش زدن درب منزل و سرقت از شهروندان همراه با اعمال خشونت و تهدید اسلحه سرد و گرم را داشت، یک قبضه اسلحه وینچستر به همراه دو عدد فشنگ مربوطه، چهار عدد چاقو و قمه و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد.

وی تصریح کرد: متهم در تحقیقات به عمل آمده به ۹ فقره سرقت به عنف از شهروندان اعتراف کرد.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اهواز در پایان ضمن اشاره به ابراز خرسندی مالباختگان و ساکنان محل از عملکرد پلیس در راستای دستگیری این سارق شرور عنوان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.