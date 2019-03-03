استحصال بیش از ۶میلیون مترمکعب آب توسط سازه های آبخیزداری مهرستان

عبدالواحد جمشیدزاده در گفت و گو با خبرنگار، مهر اظهار داشت: خوشبختانه بارندگی‌های اخیر در شهرستان مهرستان علاوه بر خوشحالی کشاورزان و دامداران حال و هوای تازه ای به طبیعت این منطقه بخشیده است.

وی افزود: اکثر سازه‌های آبخیزداری در حوزه شهرستان مهرستان شامل سازه‌های سنگ ملات و پشته های خاکی و سازه‌های تراکمی است که با هدف کنترل سیلاب و رسوب، کنترل و مدیریت روان آب‌ها، تغذیه سفره‌های زیر زمینی، احیا طبیعت، حفظ تولید و اشتغال و کاهش خسارات سیل احداث شده‌اند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهرستان بیان داشت: آبگیری و حجم روان آب‌های استحال شده حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب بر آورد می‌شود.

وی گفت: میزان ۲۵۰ هزار متر مکعب آب نیز توسط ۹۵ هزار سازه هلالی شکل در پهنه‌ای به وسعت ۲۵۱۸ هکتار استحصال و جمع آوری شده که نقش مؤثری در احیا چاه‌ها و قنوات کشاورزی و همچنین تأمین آب شرب و کاهش مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف کشاورزی و دامداری و احیای مراتع به دنبال خواهد داشت.