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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۲۰:۱۷

در کمیسیون عمران صورت گرفت؛

بررسی تفحص از عملکرد بنیاد مسکن در مناطق زلزله زده

بررسی تفحص از عملکرد بنیاد مسکن در مناطق زلزله زده

عضو کمیسیون عمران مجلس از بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جلسه کمیسیون متبوعش خبر داد.

مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح مباحث مطرح شده در کمیسیون عمران مجلس، گفت: در نشست امروز گزارش کارگروه ویژه این کمیسیون درباره طرح پیش فروش ساختمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: طرح پیش فروش ساختمان در ماه‌های گذشته برای بررسی بیشتر به کارگروه ویژه ارجاع شد، البته کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون فرعی و کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی، طرح را مورد بررسی قرار دادند.

نماینده مردم پلدختر در مجلس افزود: در نشست امروز کمیسیون عمران مجلس مقرر شد که گزارش کارگروه درباره طرح پیش فروش ساختمان با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی تا امشب رسیدگی شده و جمع بندی نهایی درباره مفاد طرح مذکور صورت گیرد، پس از آن گزارش نهایی به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شود.

وی با اشاره به بررسی طرح تقاضای تحقیق و تفحص از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس، گفت: این موضوع با حضور مسئولان مربوطه مورد رسیدگی قرار گرفت و تابش رئیس بنیاد و نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص، توضیحات خود را درباره مسائل مرتبط ارائه کردند.

عضو کمیسیون عمران ادامه داد: طرح تحقیق و تفحص از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ۹ محور تدوین شده که اغلب موضوعات مربوط به عملکرد عمرانی بنیاد به ویژه در مناطق زلزله‌زده است.

کیان پور گفت: در نهایت در نشست امروز این کمیسیون مقرر شد که مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی مدت یک هفته آینده گزارشی از عملکرد این بنیاد ارائه کنند و پس از آن متقاضیان طرح تحقیق و تفحص درباره توقف یا تداوم طرح مذکور تصمیم گیری می‌کنند.

کد مطلب 4558259

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