ساختار معاونت علوم مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی امروز به ریاست محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و اعضا با دستور کار بررسی نمودار سازمانی ساختار جدید دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه جزئیات ساختار سازمانی معاونت علوم مهندسی و کشاورزی توسط علیرضا رهایی معاون آموزشی دانشگاه ارائه و پس از بحث و بررسی به اتفاق آرا تصویب شد.

همچنین در این جلسه ساختار جدید مرکز بازرسی، نظارت، ارزیابی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی نیز ارائه شد که به تصویب اعضا جلسه رسید.