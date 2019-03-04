مسئله اصالت وجود طبق بیان علامه طباطبایی و شهید مطهری بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به بحث درباره مسئله اصالت وجود طبق بیان علامه طباطبایی و شهید مطهری پرداخت.

وی در ابتدا بیان داشت: شکاف بزرگی بین اصالت وجود در سنت فلسفی ما و در میرداماد و ملاصدرا با آنچه علامه طباطبایی و شهید مطهری آن را مسئله اصالت وجود می‌خواندند وجود دارد.

به نظر وی، علامه و شهید مطهری پروژه‌ها را ناظر به مباحثی که از فلسفه غرب ترجمه شده بود، پیش روی خود داشتند که بر اساس آن تنها در صورتی می‌توان فلسفه داشت که اولاً ذهن و جهانِ خارج از ذهن تحقق داشته باشند و ثانیاً بین این دو مطابقت برقرار باشد. هرچند که نیازی نیست این مطابقت در همه ادراکات ذهنی باشد بلکه آن‌ها به وجود در ادراکات نیز قائل بوده اند.

حسینی در ادامه افزود: سوال اصلی پیش روی این پروژه این بود که کدام‌یک از مفاهیم موجود در ذهن مطابق با جهان است و کدام‌یک نیست؟

وی اضافه کرد: بر اساس این دغدغه، علامه و شهید مطهری، مسئله اصالت وجود را طوری بازسازی کردند که بر اساس آن بتوان به راه حلی برای تطابق میان ذهن و عین رسید. بر این اساس مسئله اصالت وجود این‌گونه خواهد بود که کدام یک از مفاهیم وجود و ماهیت در خارج مصداق دارد؟ مثلاً وقتی با این گل مواجه می‌شویم دو مفهوم در ذهن حاضر می‌شود: مفهوم گل و مفهوم وجود. حال سوال این است: کدام‌یک در جهان مصداق دارد؟ هر دو؟ هیچ‌کدام؟ یکی از آن‌ها؟

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه بیان کرد: بر اساس دلایل ارائه شده، فقط یکی از این مفاهیم یعنی مفهوم وجود است که مصداق دارد و ماهیت در ذهن تحقق دارد و از آن‌جا که ماهیت ذهنی، ماهیتِ همین وجود خاص است، می‌توان به مطابقت ذهن با عین حکم کرد.

وی این مسئله را، مسئله جدید اصالت وجود و در باب رابطه ذهن و عین خواندند.