۱۳۵ تن چوب قاچاق در چهارمحال و بختیاری کشف شد

علی محمدی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۳۵ تن چوب قاچاق و زغال در چهارمحال و بختیاری در سالجاری کشف شده است، اظهار داشت: کشف چوب و زغال در این استان نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: با تمهیدات انجام شده و عوامل بازدارنده تخلفات در این بخش کاهش یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه خشکسالی و کاهش بارش‌ها از مهمترین مشکلات در بخش منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: مدیریت کاهش بارش‌ها و خشکسالی‌ها در سطح استان چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی اظهار داشت: ۱۰ دشت استان چهارمحال و بختیاری ممنوعه و چهار دشت استان چهارمحال و بختیاری ممنوعه بحرانی اعلام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بهره گیری مناسب از آب در بخش‌های مختلف در این استان ضروری است.