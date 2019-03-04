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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

تسلا از خودروی مدل Y رونمایی می کند

تسلا از خودروی مدل Y رونمایی می کند

الون ماسک اعلام کرده در ۱۴ مارس از خودروی مدل Y رونمایی می کند. این خودروی کراس اور شاسی بلند ۱۰ درصد بزرگتر از مدل ۳ و قیمت آن نیز ۱۰ درصد بیشتر از مدل قبلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل تک، پس از انتشار شایعات و مدت طولانی انتظار، تسلا بالاخره از مدل Y رونمایی می‌کند.

«الون ماسک» روز گذشته در یک پیام توئیتری اعلام کرد این شرکت خودروی کراس اور شاسی بلند خود را در ۱۴ مارس در کالیفرنیا رونمایی می‌کند.

به گفته مدیر ارشد اجرایی تسلا، مدل Y حدود ۱۰ درصد بزرگ‌تر از مدل ۳ و قیمت آن نیز ۱۰ درصد بیشتر است.

علاوه بر آن این خودرو با یک بار شارژ مسافت کمتری طی می‌کند زیرا باتری یک خودروی صندوق دار برای آن به کار رفته است. همچنین در کل ۷۵ درصد طراحی و فرایند ساخت بین مدل ۳ و مدل Y یکسان است. علاوه بر این موارد خودروی SUV در کارخانه «گیگافکتوری ۱» در نوادا ساخته می‌شود. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد مدل Y شباهت زیادی به مدل ۳ داشته باشد.

درهای این خودروی SUV kdc به صورت معمولی باز می‌شود.

به‌هرحال جزئیات بیشتر و قیمت خودرو در مراسم رونمایی مشخص می‌شود.

کد مطلب 4558373
شیوا سعیدی

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