تشریح برنامه های بنیاد شهید به مناسبت بزرگداشت روز شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین کاویانی راد معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشستی که صبح امروز با موضوع اعلام برنامه‌های این سازمان برای روز شهدا برگزار شد با بیان اینکه بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی عنصر فرهنگ است، گفت: فرهنگ امری است که تعیین کننده سطح توفیق در سایر حوزه‌ها ازجمله اقتصاد و سیاست است. انقلاب اسلامی ۴ اصل را مورد تحول قرار داده که اصل اول آن لذت است و امام این اصل را به اصل عفت پاکدامنی و تقوای انقلابی تبدیل کرد.

کاویانی راد ادامه داد: اصل بعدی منفعت است و بر اساس آن در هر شرایطی منفعت انسان باید تأمین شود که امام آن را به تکلیف تبدیل کرد. فردیت و منحصر بودن منافع اصل دیگری است که امام با اصل جمعیت آن را به چالش کشید. اصل قدرت نیز اصل دیگری است که امام آن را با اصل خدمت مخدوش کرد. خروجی این اصول موجب ایجاد فرهنگ ایثار و شهادت شد.

وی تصریح کرد: اگر این فرهنگ با همین ۴ رکن باقی بماند، شاهد استمرار محصول انقلاب و دفاع مقدس خواهیم بود. بنیاد شهید و امور ایثارگران در ۲۲ اسفند با فرمان امام برای استمرار ترویج این فرهنگ ایثارگری تأسیس شد.

وی با بیان اینکه تأسیس بنیاد شهید با هدف حفظ و ترویج آرمان‌های انقلاب است، عنوان کرد: البته متأسفانه این بنیاد در دستگاه‌های فرهنگی شناخته نشده و بیشتر در لیست نهادهای خدماتی قرار می‌گیرد. سالگرد تأسیس بنیاد شهید بهانه‌ای برای نام ثبت شدن نام شهید به عنوان روزی ملی بود. ما معتقدیم که بنیاد شهید به عنوان نهاد متولی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش ترغیب مردم و جامعه به سوی این فرهنگ سازی را دارد.

کاویانی راد با اشاره بر مجموعه برنامه‌های پیش بینی شده برای بزرگداشت روز شهید گفت: بخشی از این برنامه‌های مربوط به چهلمین سالگرد انقلاب بوده که در طول سال اجرا شده و بخش دیگر نیز برنامه‌هایی است که در فاصله زمانی ۲۲ بهمن الی ۲۲ اسفند اجرا می‌شود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید توضیح داد: یکی از این برنامه‌های برگزاری کنگره ملی و همایش روز بزرگداشت شهدا با رویکرد شهدای امنیت و اخلاق خواهد بود.

برگزاری جشن شمیم کوثر که مصادف با ولادت بانوی بزرگ اسلام برای تجلیل از بانوان جانباز کشور و بررسی مسائل مربوط به آنان برگزار شد بود.

کاویانی راد تصریح کرد: عطرافشانی گلزار شهدا که طی سه مرحله انجام می‌شود نیز که اصلی ترین مرحله آن ۵ شنبه هفته جاری برگزار خواهد شد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های هرساله است.

برگزاری سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ایثار نیز که هفته گذشته برگزار شد و با شناسایی استعدادهای درخشان علمی همراه بود که هرساله حدود ۷۱ دانشجو و دانش آموز برتر ایثارگر تجلیل می‌شوند. برگزاری جشنواره رسم سرخ نیز که جشنواره‌ای اینفوگرافیک بوده و فردا برگزار خواهد شد از دیگر برنامه‌ها خواهد بود که برای اولین بار اجرا می‌شود و در آن مجموع آثار حوزه ایثار بررسی و برترین آن‌ها انتخاب می‌شوند و ۹ اثر برتر نیز تجلیل خواهد شد.

وی اظهار داشت: رونمایی از تمبر شهدای امنیت و ۵۰ عنوان با موضوع ایثار و شهادت نیز از دیگر امور خواهد بود. رونمایی از سامانه مدیریت اسناد ایثارگران نیز مورد دیگری است برای عدم پراکندگی اطلاعات ایثارگران و شهدا است که مرحله اول تطبیق اطلاعات آغاز و پرونده‌های مربوط به این قشر مرور، اصلاح و اشکالات موجود در اسناد جبران خواهد شد.

کاویانی راد با اشاره بر دیگر برنامه‌های پیش بیتی شده برای بزرگداشت روز شهدا عنوان کرد: مراسم غرس نهال نیز برنامه و دیگری است که هرساله به نام شهیدان نهال‌هایی غرس می‌شود. برگزاری سی امین دوره مسابقات قرآن کریم برای همسران و فرزندان شهدا و ایثارگر بود که ۷۰۰ فرد برتر نیز انتخاب شدند. تهیه و اجرای برنامه‌های فرهنگی و همایش تجلیل از خادمین حوزه بنیاد شهید که در طول سالیان گذشته به جامعه ایثارگری خدمت کرده و بازنشسته شده اند نیز از دیگر برنامه‌ها خواهد بود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید اظهار داشت: ادای احترام و تجدید میثاق خانواده‌های شهدای شهدا و امام راحل و نمایندگان ولی فقیه، اجرای طرح سپاس در قالب یک طرح یک ماهه که طی آن ۴۰ هزار دیدار از خانواده‌های شهدا پیش بینی شده است و افتتاح طرح‌های حوزه ایثارگران از دیگر امور خواهد بود. نشست مسئولین روابط عمومی سازمان که در راستای تقویت قوا برای تبلیغات روز شهدا و برگزاری جشن میلاد کوثر با حضور ۶۰۰ تن از خواهران بسیجی، همایش بزرگداشت کشوری برای تحلیل از خوانده‌های شهدا و ترویج کنندگان فرهنگ ایثارگر و شهادت و دستگاه‌های ترویج دهنده این فرهنگ، اعزام ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از ترویج دهندگان در مراکز فرهنگی و آموزشی از دیگر برنامه‌های این روز است.

وی افزود: مجموع برنامه‌ها بر اساس اولویت زمانی است و سخنرانی مسئولین بنیاد شهید در مراسم نماز جمعه این هفته پیش از خطبه‌های نماز از دیگر امور خواهد بود. به علاوه برگزاری شوراهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که در استان‌های مختلف با حضور استانداران شهرها از دیگر امور انجام شده است.