انتخاب بهترین بازی ویدئویی سال/معرفی نامزدهای جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هشتمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران، امروز صبح ۱۳ اسفندماه با حضور محمد حاجی‌میرزایی دبیر جشنواره هشتمین بازی‌های ویدئویی ایران و بدون حضور حسن کریمی قدوسی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در بنیاد برگزار شد.

محمد حاجی‌میرزایی در نشست خبری هشتمین جشنواره ویدئویی گفت: با توجه به گروه داوری ۱۳ نفره، نامزدهای بخش دستاورد را انتخاب کردند. همچنین اعضای آکادمی از رسانه‌های مرتبط ویدیوگیم بودند که برای اولین بار در جشنواره بخش آکادمی ایجاد شده است که ما در این آکادمی بیش از ۴۰ نفر عضو داریم.

او ادامه داد: بخش سوم بخش مردمی است که تا سال گذشته از یک عنوان تشکیل شده بود امسال ۳ بخش را به خود اختصاص داده است، همچنین آرای مردمی بیش از ۴۸ هزار نفر بود. نسبت به گذشته این آمار رشد چشمگیری داشته است.

دبیر هشتمین جشنواره بای‌های ویدئویی ایران گفت: حضور برای عموم مردم در اختتامیه جشنواره امکان‌پذیر نیست اما به صورت آنلاین می‌توانند از طریق آپارات برنامه را ببینند. دوشنبه ۲۰ اسفندماه ساعت ۱۸ در هتل پارسیان اختتامیه برگزار می‌شود.

او درباره شرکت‌کننده‌های جشنواره اظهار کرد: ۱۲۵ شرکت‌کننده در جشنواره بازی‌های خود را ارسال کردند. که ۹ ژانر در جشنواره وجود دارد که هر کدام از ژانرها بخش‌های مختلف داشتند.

بیشتر شرکت‌کنندکان جشنواره در قالب تیم بازی‌های خود را ارائه دادند. که بخش عمده آنان از تهران و آذربایجان و دیگر شهرها بوده است.

«جوایز دستاوردها»

روایت داستان (رسانه): حکایت فراهان، انعکاس تاریکی، قارقاری نامه را باز کن

طراحی بازی: Splashtoon، درگ، O، آن‌سوی باران، اسکاپ، سرگذشت

هنری: آخرین داستان: فره ایزدی، سرگذشت، آریو، آن سوی باران

موسیقی: آخرین داستان: فره ایزدی، سرگذشت، رستاخیز، آن سوی باران

فنی: سرگذشت، ارباب جنگ، سپه‌سالار، رستاخیز

فرهنگی: سرگذشت، افسانه پر

«بخش ژانرها»

اکشن: شازده در برابر بیگانگان، آخرین داستان: فره ایزدی، ارباب جنگ، انتقام کرگدن

ماجرایی: جان دانا در جزیره، نور، قارقاری نامه را باز کن، سرنخ: قسمت اول

استراتژی: دفاع برای آزادی، رستاخیز، تخته‌باز، یاران بهلول

ماجرایی اکشن: به سوی پایان: خاموشی، حکایت فراهان، شاه دزد

سکوبازی: آریو، ریتبون، آن سوی باران، NewProject9

تفننی: بازم بازی، O، سفره چی، کالیموس

مسابقه‌ای: ایران دریفت ۲، گشت پلیس ۲، نیترو، تی‌اچ‌اس: هیجان رانندگی

معمایی: اسکاپ، Moogy Puzzle، دونامینولا، کوییزشو

کلمه‌ای و اطلاعات عمومی: ترمه، هزار داستان: شهزاد، سلطون، سرنخ

«جوایز مردمی»

بهترین بازی از نگاه مردمی: سفره‌چی، هزار داستان: شهزاد

بهترین به روزرسانی: پسرخوانده، کوییز آو کینگز

بازی مورد انتظار: تلیسمان، عملیات انهدام 3، The Tale of Bistun