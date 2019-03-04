۳۵۰ هزار زائر راهیان نور امسال ازمناطق عملیاتی کردستان دیدن کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه بیت المقدس کردستان، فرهاد غلامی اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۵۰ هزار زائر از سراسر کشور در قالب اردوهای راهیان نور از مناطق عملیاتی استان کردستان بازدید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۲۵ هزار دانش آموز کردستانی هم در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شده‌اند، افزود: پنج هزار نفر از اقشار مختلف هم در قالب اردوهای راهیان نور از این مناطق بازدید کرده‌اند.

مسئول اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه بیت المقدس استان کردستان ادامه داد: اعزام کاروان راهیان نور اقدامی مؤثر در انتقال فرهنگ شهادت و ایثار به نسل جوان است و استان کردستان نیز در این راستا طی سال‌های اخیر گام‌های خوبی برداشته است.

غلامی در پایان سخنان خود بیان کرد: تاکنون سه هزار نقطه یادمانی در استان کردستان شناسایی شده که هفت نقطه از این یادمان‌ها به عنوان یادمان‌های راهیان نور آماده پذیرایی زائران است.