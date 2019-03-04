آزادکاران برتر اوزان دهگانه معرفی شدند/ سه مدال برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام دانکلوف بلغارستان در حالی با مشخص شدند نفرات برتر به پایان رسید که تیم منتخب کشتی ایران با کسب ۲ مدال طلا و یک مدال برنز به کار خود در این تورنمنت معتبر پایان داد.

بر این اساس رده بندی نفرات اول تا سوم اوزان دهگانه به شرح زیر است:

وزن ۵۷ کیلوگرم: ۱- بکا بوجیاشویلی از گرجستان ۲- سلیمان آتلی از ترکیه ۳- گئورگی والنتینوف از بلغارستان وآرمن آراکلیان از اوکراین

وزن ۶۱ کیلوگرم :۱- نورالسلام سانایف از قزاقستان ۲- ساندیپ تومار از هند ۳- آریان تیوترین از روسیه و ولادیمیربوروکوف از اوکراین

وزن ۶۵ کیلوگرم :۱- باجرانگ از هند ۲- جردن اولیور از آمریکا ۳- برنارد فوترل از آمریکا و نیورهان اسکرابین از بلاروس

وزن ۷۰ کیلوگرم :۱- الیاس بک بولاتوف از روسیه ۲- آنزورزاکویف از روسیه ۳ -جیمز گرین از آمریکا و ویکتورراسادین از روسیه

وزن ۷۴ کیلوگرم :۱- جردن باروز ۲- بکزاد عبدالرحمانوف ۳- یاکوپ گور از ترکیه و فرانک چامیزو از ایتالیا ۵- مصطفی حسین خانی از ایران و عمرپاشایف از بلغارستان

وزن ۷۹ کیلوگرم :۱- الکساندر دیارینگر از آمریکا ۲- ناژمودینوف از رومانی ۳- ساناکویف از روسیه و نیکا کچادزهاز گرجستان

وزن ۸۶ کیلوگرم :۱- حسن یزدانی از ایران ۲- علی شعبانوفاز بلاروس ۳- بوریس ماکویف از اسلواکی و آخمد آیبویفاز فرانسه

وزن ۹۲ کیلوگرم :۱- ماگومد قربانوف از روسیه ۲- ایراکلیسیتوری از گرجستان ۳- ابراهیم بلوکباشی از ترکیه و مایکلماچیاولو از آمریکا

وزن ۹۷ کیلوگرم :۱- کایل اسنایدر از آمریکا ۲-و الریآندریتسف از اوکراین ۳- رضا یزدانی از ایران و مورازیچدیلیدزه از اوکراین

وزن ۱۲۵ کیلوگرم :۱- پرویز هادی از ایران ۲- الکساندرخوتسیانیوسکی از اوکراین ۳- دانیل لیگتی از مجارستان وساید گامیدوف از روسیه