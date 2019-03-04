تغییرات قانون انتخابات نیاز به دو سوم آرای نمایندگان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس طی اخطار قانون اساسی با استناد به بند یک اصل ۱۱۰، گفت: قوانینی که ما در این باره به تصویب میرسانیم باید با سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی مطابقت داشته باشد.
وی افزود: در حالی مجلس کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را تصویب کرده و وارد بررسی جزئیات آن شده است که بر اساس بند ۱۴ سیاستهای کلی انتخابات، رأی گیری برای تغییر قوانین مرتبط با انتخابات نیاز به دو سوم رأی نمایندگان دارد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: در بند ۱۴ سیاستهای کلی انتخابات تاکید شده که برای تغییر نیاز به دو سوم رأی نمایندگان است و نه حاضران در جلسه و بر این اساس هر چه در این باره به تصویب میرسد باید دو سوم آرای مجلس را به دست آورد.
علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار، گفت: در سیاستهای کلی انتخابات عنوان شده هر زمان قانون جامع انتخابات نوشته و تصویب شود، پس از آن برای تغییرات نیاز به دو سوم آراست در حالی که هنوز قانون جامع انتخابات تدوین نشده است.
