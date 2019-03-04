پای استاندار و ویدئو چک به والیبال باز شد/ سرمربی دبل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های والیبال کاله مازندران و سایپا تهران یکشنبه شب در حضور بیش از ۳ هزار تماشاگر آمل در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار شد و طی آن خودروسازان پایتخت موفق به شکست ۳ بر یک میزبان آملی خود شدند.

حدود ۲ ساعت مانده تا شروع مسابقه ظرفیت سالن حدود ۲ هزار نفری پیامبر اعظم (ص) آمل تکمیل شده بود با این وجود همچنان و تا شروع مسابقه به تعداد مشتاقان تماشای بازی دوتیم کاله و سایپا بیشتر می‌شد.

-" رضا قراء و علی شفیعی" دو بازیکن آملی تیم سایپا به همراه " حمزه زرینی" که سابقه چندین فصل بازی در تیم کاله در رقابت‌های لیگ برتر را داشتند، پیش از شروع مسابقه به سمت " بهروز عطایی" و دیگر اعضای کادر فنی تیم کاله رفتند و از سرمربی سابق خود برای این بازی رخصت گرفتند.

- " ایگو کلاکویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران به همراه " سعید رضایی" مربی و "امیر خوش خبر" سرپرست تیم ملی والیبال ایران که هفته گذشته برای تماشای بازی دوم تیم‌های کاله مازندران و خاتم اردکان به آمل آمده بودند در این بازی حساس نیز از جایگاه ویژه نظاره گر تماشای بازی تیم‌های سایپا و کاله بودند.

- از ست دوم این مسابقه" احمد حسین زادگان" استاندار مازندران به همراه حبیب حسین زادگان مدیرکل ورزش و جوانان و تقوی رئیس هیئت والیبال مازندران به همراه رسولی فرماندار آمل جهت تماشای بازی تیم‌های کاله مازندران و سایپا تهران وارد سالن پیامبر اعظم آمل شدند و در جایگاه تماشاچیان این بازی را تماشا کردند.

-تماشاگران آمل هنگام ورود استاندار مازندران با شعارهای یکصدا و واحد از حسین زادگان سالن بزرگی را درخواست کردند که استاندار نسبت به این درخواست آنان واکنش مثبتی نشان داد، استاندار مازندران و هیئت همراه پیش از شروع ست چهارم مسابقه سالن را ترک کرد.

- در این بازی حساس و برای جلوگیری از خطاهای احتمالی و به دستور فدراسیون والیبال، از کمک داور ویدوئی نیز استفاده شد که در بیشتر دقایق بازی از سوی " پیمان اکبری" سرمربی سایپا و " بهروز عطایی" سرمربی کاله مازندران که نسبت به برخی تصمیم‌های داور مسابقه اعتراض داشتند، مورد بازبینی قرارمی گرفت.

-برخی تماشاگران آملی در جریان استراحت فنی بین ست‌ها با حضور در جایگاه ویژه از " ایگور کلاکویچ" درخواست عکس سلفی می‌کردند، که سرمربی تیم ملی به درخواست آنها پاسخ مثبت می‌داد.

-دراین دیدار و برای دومین هفته متوالی بازی تیم والیبال کاله مازندران برابر حریفان از شبکه استانی تبرستان به صورت زنده پخش شده بود.

-شمار زیادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و پیشکسوتان رشته‌های ورزشی در حاشیه کنار زمین که با صندلی‌هایی از سوی مسئولان برگزاری مسابقه تعیین شده بود، این بازی را تماشا کردند.

نخستین دیدار تیم‌های کاله مازندران و سایپا تهران در مرحله دوم حذفی و نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور یکشنبه شب در حضور بیش از ۳ هزار تماشاگر آملی با نتیجه ۳ بر یک به سود تیم سایپا به پایان رسید.

دومین دیدار دو تیم در این مرحله روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه در تهران برگزار می‌شود که در صورت پیروزی تیم سایپا، این تیم تهرانی به دیدار نهایی مسابقات لیگ برتر صعود خواهد کرد، اما درصورت پیروزی تیم کاله مازندران، جدال حساس دو تیم برای فینالیست شدن به بازی سرنوشت ساز سوم درآمل کشیده خواهد شد.