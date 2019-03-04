«آه ای مامان» به چاپ ششم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ ششم مجموعه داستان «آه ای مامان» توسط نشر نون منتشر شد. این مجموعهداستان که نوشته احمد حسنزاده است عنوان مجموعه داستان برگزیده مجله تجربه در سال ۱۳۹۶ را نیز از آن خود کرده است.
«آه ای مامان» که در نمایشگاه کتاب ۱۳۹۶ برای اولین بار منتشر شد و در طول نزدیک به ۱۸ ماه به چاپ ششم رسید.
این اثر مجموعهای از یازده داستان کوتاه است به نامهای «مامانخانه»، «هملت مامان»، «شیارها»، «آمریکا»، «آه ای مامان»، «وقتی مادر تنهایم گذاشت مرگ بابا را فراموش کرد و…»، «ژنرال»، «نوک سبیل»، «پناهگاه»، «آه ای رفیق» و «لکه» که با لحن و زبانی متفاوت و استفاده از تکنیکهای متنوع روایی توانسته بخشی از مخاطبان این ژانر را راضی نگه دارد.
حلقه رابط برخی از داستانهای این مجموعه مفهوم مادر است و خلق رابطهای خاص بین یک مادر و فرزند آسیب دیده توانسته فضای بکری از زندگی شهری جنوب ارائه دهد.
در برخی از داستانهای مجموعه، حسن زاده از مادر فاصله گرفته و داستانهایی در فضایی کاملاً متفاوتتر از منظر روابط عرضه میکند. به طور مثال در داستان «ژنرال» به رابطه سگ و صاحبش میپردازد. در داستان «آه ای رفیق» او ماجرای هولناک عاشقانهای را میکاود که سالهاست در جریان است اما همیشه در هالهای از ابهام و بحران درجا زده است و یا در داستان «لکه» از زاویه دید پسری هفت ساله، به موضوع پرچالش و همیشگی نفت در شهرهای جنوبی میپردازد.
نکته قابل تأمل در این مجموعه، خلق فضای بکری از جنوب در قالب داستان کوتاه است. حسنزاده پیش از این نیز یک مجموعه داستان به نام مستر جیکاک را منتشر کرده که به چاپ سوم رسیده است و در حال حاضر نگارش اولین رمان خود به نام «خیالباز» را در دست دارد.
چاپ ششم مجموعه داستان «آه ای مامان» در ۱۱۲ صفحه و با قیمت ۱۴,۰۰۰ تومان توسط نشر نون منتشر شده است.
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