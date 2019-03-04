«در انتظار نمایش» به صحنه رفت/ قصه‌ نامعمول سه زوج استثنایی

به گزارش خبرگزاری مهر، تماشاخانه تازه تأسیس صحنه آبی میزبان اجرای تئاتر «در انتظار نمایش» به کارگردانی رسول فاتحی و میلاد اسلامیزاد است که هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۶۰ دقیقه اجرا میشود.
این نمایش از مجموعه سه نمایشنامه کوتاه به نامهای «در انتظار نمایش» از اریک کوبل، «خواهش میکنم» از دیوید آیوز، «دلباخته» از آنا استیلمن و مارک متیوز تشکیل شده است.
۲ نمایشنامه «دلباخته» و «خواهش میکنم» از کتاب «پنج نمایشنامه ۲ شخصیتی برای یک زن و یک مرد» با ترجمه فریدالدین سلیمانی و انتشارات چتر انتخاب شده است. «
در انتظار نمایش» قصه سه زوج استثنائیست؛ سه روایت نامعمول (و شاید نامعقول) از افرادی که با ربط و بیربط، کنار هم زندگی میکنند.
کامران فریدی، رها شیرازی، فریدالدین سلیمانی، پرستو رستمی، بیاینا محمودی و مرتضی افتخاری نقشآفرینان این نمایش هستند.
عواملی که کارگردانان را در این نمایش همراهی کردهاند، عبارتند از مترجم: فریدالدین سلیمانی، دستیاران کارگردان: حمید خورشیدی، کمال عبدی، عکاس: ساجد حق شناس، روابط عمومی: آرمان حسینی.
گروه اجرایی این نمایش در طول اجرا، ۵۰ درصد تخفیف ویژه برای دانشجویان در نظر گرفته است. این نمایش تا پایان اسفند ماه در تماشاخانه تازه تأسیس صحنه آبی روی صحنه خواهد رفت.
