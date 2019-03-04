  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی:

۱۴ طرح آب رسانی روستایی در هشترود افتتاح می‌شود

۱۴ طرح آب رسانی روستایی در هشترود افتتاح می‌شود

هشترود- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی گفت: ۱۴ طرح آب رسانی روستایی در هشترود افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان هشترود صبح امروز دوشنبه با حضور فرماندار هشترود و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان برگزار شد.

علی صمد نژاد در این مراسم با اشاره به محدودیت منابع عمرانی اظهار داشت: هنر مدیران در شرایط فعلی باید جذب سرمایه‌گذار و تقویت مشارکت‌های مردمی باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته در اوایل سال آینده ۱۴ طرح آب روستایی در شهرستان هشترود افتتاح خواهد شد.

در این مراسم فرماندار هشترود نیز ضمن تقدیر از زحمات مرادی رئیس پیشین و آرزوی توفیق برای باقرزاده رئیس جدید این اداره اظهار داشت: بحران آب در کشور امروز بیش از هر روز دیگر احساس می‌شود.

امین امینیان سپس ادامه داد: از این رو لازم است با مدیریت صحیح منابع آبی، احصا، دسته‌بندی مشکلات و نهادینه کردن فرهنگ صحیح مصرف آب در بین مردم از هدر رفت منابع آبی کشور جلوگیری کنیم.

کد مطلب 4558477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه