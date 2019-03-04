به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان هشترود صبح امروز دوشنبه با حضور فرماندار هشترود و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان برگزار شد.
علی صمد نژاد در این مراسم با اشاره به محدودیت منابع عمرانی اظهار داشت: هنر مدیران در شرایط فعلی باید جذب سرمایهگذار و تقویت مشارکتهای مردمی باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی افزود: با تلاشهای صورت گرفته در اوایل سال آینده ۱۴ طرح آب روستایی در شهرستان هشترود افتتاح خواهد شد.
در این مراسم فرماندار هشترود نیز ضمن تقدیر از زحمات مرادی رئیس پیشین و آرزوی توفیق برای باقرزاده رئیس جدید این اداره اظهار داشت: بحران آب در کشور امروز بیش از هر روز دیگر احساس میشود.
امین امینیان سپس ادامه داد: از این رو لازم است با مدیریت صحیح منابع آبی، احصا، دستهبندی مشکلات و نهادینه کردن فرهنگ صحیح مصرف آب در بین مردم از هدر رفت منابع آبی کشور جلوگیری کنیم.
