خرید تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفهای، معراج رجایی با اعلام این خبر افزود: طبق برنامهریزی کمیته تخصیص بودجه دانشگاه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و در راستای به روز رسانی کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه فنی و حرفهای، اقلام اساسی که بیشترین درخواست را از مراکز داشتند احصاء شد و در گام اول حدود ۶۰ میلیارد ریال خریداری شده که از شنبه آینده توزیع خواهد شد.
وی افزود: با توجه به درخواست دانشکدهها و آموزشکدهها در هر استان و تشکیل شورای خرید تجهیزات کارگاه و آزمایشگاهها، لیست اولویت تجهیزات در دو سطح ۱ و ۲ جمع آوری شد که در فاز اول مبلغ ۲۲۷ میلیارد ریال به مراکز تخصیص داده شد و در فاز دوم که از محل اوراق خزانه صورت پذیرفت ۱۰ قلم اصلی از تجهیزات که بیشترین فراوانی درخواست از مراکز را داشتند به صورت یکجا تهیه شد.
مدیرکل امور پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفهای با اشاره به اینکه اقلام خریداری شده با توجه به موافقتنامه سازمان برنامه بودجه و دانشگاه فنی و حرفهای و رعایت شاخصهایی از قبیل محرومیتزدایی در استانهای کمتر توسعه یافته، تعداد دانشجویان در هر استان و تعداد کل رشتههای کاردانی و کارشناسی در استان صورت گرفته گفت: در گام اول تعداد ۴۱۰ عدد چرخ خیاطی، ۴۰۰ عدد ویدئو پروژکتور، ۱۱۰ عدد ست آموزشی plc و ۴۰ عدد دوربین نقشه برداری خریداری شده که از هفته آینده به نمایندگان معرفی شده از استانها تحویل خواهد شد.
وی با عنوان این که تا پایان سال جاری اقلام دیگری همچون دستگاه جوش، ست آموزشی میکرو کنترلر arm و دستگاه آموزشی تهویه مطبوع تهیه خواهد شد گفت: شناسنامه دار شدن آزمایشگاهها و کارگاهها، ساماندهی تجهیزات، پیگیری مباحث مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست کارگاهها و آزمایشگاهها، رفع نواقص، تعمیرات وسایل آزمایشگاهی، استانداردسازی و بهینه سازی شرایط آزمایشگاهها و کارگاهها از جمله دیگر فعالیتهای صورت گرفته جهت ارتقای آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه فنی و حرفهای خواهد بود.
رجایی با اشاره به حمایتها از فعالیتهای پژوهشی در دانشگاه فنی و حرفهای گفت: با توجه به تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها در دانشگاه انتظار میرود که با فعالیت و همکاری بیشتر استادان و دانشجویان شاهد ارتقای آموزشهای مهارتی و کاربردی در دانشگاه فنی و حرفهای باشیم.
نظر شما