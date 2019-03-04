روحانی درگذشت پدر شهیدان سپهری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی درگذشت مرحوم حاج حسین جواد سپهری پدر شهیدان والامقام حسن، علی اکبر و علی اصغر جواد سپهری را تسلیت گفت.
متن پیام حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت مرحوم حاج حسین جواد سپهری، پدر شهیدان والامقام حسن، علی اکبر و علی اصغر جواد سپهری، موجب تأثر فراوان شد.
این اسوه ایثار و صبر، با تمسک به حبلالله و ارادت و پیروی عملی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهمالسلام، فرزندانی صالح و غیور را پرورش داد که در میدان دفاع از انقلاب و ایران اسلامی، یکی پس از دیگری سلحشورانه حاضر شدند و با شهادت به دیدار «وجهالله» نائل شدند.
اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم آن پدر بزرگوار تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسالت دارم.
نظر شما