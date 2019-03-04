به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک‌نژاد فرماندار گناوه صبح دوشنبه در نشست با مدیران و فعالان گروه‌های فضای مجازی شهرستان گناوه گفت: فضای مجازی هم تهدید و هم فرصت است که به تعبیر سخن مقام معظم رهبری باید از این فرصت حداکثر استفاده را کرد.

فرماندار گناوه بیان کرد: ما به استفاده مثبت و فعالیت درست در فضای مجازی معتقد هستیم و هم از این فضا استفاده می‌کنیم.

وی پیرامون برخورد با انتقادات در فضای مجازی گفت: همواره سعی شده تا برخوردی در اینگونه موارد صورت نگیرد و با سعه صدر در اینگونه موارد برخورد کنم و به همه مدیران خود نیز داشتن سعه صدر و برخورد خوب را توصیه کرده‌ایم.

پاک‌نژاد با اشاره به اینکه فعالیت‌ها در فضای مجازی باید در چارچوب قانون باشد گفت: در مشارکت‌های مدنی و نقد و بررسی مسائل مختلف می‌توان از فضای مجازی بهره برد.

وی اظهار داشت: در زمینه مشارکت‌های مدنی به خوبی از ظرفیت فضای مجازی استفاده نشده است در حالی که این فضا در زمینه مسائل مختلف می‌تواند برای مسئولان راهنما و یاری‌گر باشد.

فرماندار گناوه با اشاره به اینکه وقتی مشکلی در فضای مجازی مطرح می‌شود ما مسئولان نیز در جهت رفع آن اقدام می‌کنیم افزود: انتقادات مطرح شده در گروه‌ها و فضای مجازی باید منصفانه باشد در حالی که برخی از برخوردها و مسائل مطرح شده سلیقه‌ای و بر اساس حب و بغض شخصی است که این زیبنده ما که در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم نیست.

وی با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد بار امنیتی مسائل مطرح شده در فضای مجازی رعایت نمی‌شود که باید به این نکته حتماً توجه خاص شود اضافه کرد: در سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم که از فضای مجازی انتظار می‌رود با رعایت نکات اخلاقی و دینی و با در نظر گرفتن تمام جوانب وارد این فضا شوند.

وی با تاکید برتوجه به نقاط آسیب پذیر گفت: برخی موارد فضای مجازی در امر قضاوت و مسائل امنیتی دخالت می‌کنند که رعایت این امر ضروری است و انتقادات در چارچوب قانون و به دور از حب و بغض شخصی باشد ما نیز از انتقادات سازنده استقبال می‌کنیم.

فرماندار گناوه گفت: مدیریت گروه‌های فضای مجازی باید مدیریت و کنترل گروه را در اختیار داشته باشد و پاسخگو بودن شرط اساسی یک مدیر گروه است.

وی گفت: فضای مجازی در بسیاری از موارد به کمک مسئولان آمده و در حل مشکلات شهر یاری گر مسئولان بوده که جای تقدیر دارد.

پاک‌نژاد پیرامون اطلاع رسانی برنامه‌های ایام نوروز شهرستان گناوه در فضای مجازی گفت: فضای مجازی در معرفی جاذبه‌های گردشگری، تجاری، تاریخی، مذهبی صنایع دستی، دریا و ساحل، سایت تجاری و کارهای صورت گرفته در شهرستان اقدام کند و برای شهر و شهرستان در آستانه نوروز تبلیغات گسترده در گروهای سراسر کشور انجام شود.

وی گفت: نخبگان از هر جناح و گروه در شهرستان قابل احترام هستند و باید در معرفی آنها تلاش کرد که فضای مجازی در این زمینه نیز بسیار تأثیرگذار است.

فرماندار گناوه گفت: گروه‌ها و فعالان فضای مجازی عملکرد دولت و نظام را در فضای مجازی ارائه دهند و به مردم اطلاع رسانی شود و یکی از کمک‌های فضای مجازی همفکری گرفتن از فضای مجازی شهرستان و ارائه عملکرد بر اساس همین همفکری بوده است.

فرماندار گناوه گفت: دنیای امروز دنیای اطلاع رسانی است و همواره به شورای اداری و مسئولان ادارات شهرستان تاکید شده است که با اصحاب رسانه و فضای مجازی در ارتباط باشند و باز هم درخواست می‌شود که روابط عمومی‌های فعال‌تری داشته باشند.

پاک‌نژاد گفت: تشکیل شورای فضای مجازی که از درخواست‌های فعالان فضای مجازی شهرستان است در دستور کار قرار دارد که امیدواریم به زودی محقق شود.

پاک‌نژاد در زمینه دسترسی به اطلاعات و اخبار گفت: اطلاع رسانی اخبار منتشر شده مستند و موثق باشد و باعث تشویش اذهان عمومی نشود.

در این نشست مدیران گروه‌ها و فعالان فضای مجازی شهرستان گناوه مسائل و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.