به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس مادهای از این طرح در خصوص افراد و مسئولانی که نمیتوانند در انتخابات مجلس نامزد شوند به تصویب رسید.
ماده ۱۴- ماده (۲۹) قانون و تبصرههای آن به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده ۲۹- اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود به شرح ذیل از داوطلب شدن در انتخابات محروم هستند.
الف - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزههای انتخابیه سراسر کشور محروم میباشند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پُست شاغل نباشند:
ا- رئیس جمهور و معاونان و مشاوران وی
۲- رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی
۳- مشاوران معاونان رئیس جمهور
۴- رؤسای دفاتر سران سه قوه
۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانهها
۶- معاونان و مشاوران وزرا
۷- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانهها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا
۸- رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی
۹- رئیس دیوان عالی کشور و معاونان و مشاوران وی
۱۰- دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی
۱۱- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی
۱۲- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران وی
۱۳- رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی
۱۴- دادستان دیوان محاسبات کشور
۱۵- رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونان آنان در سراسر کشور
۱۶- رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
۱۷- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
۱۸- استانداران، فرمانداران و بخشداران
۱۹- رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی
۲۰- رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)
۲۱- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
۲۲- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد.
۲۳ - اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (دولتی یا خصوصی)
۲۴- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات
۲۵- رؤسا و سرپرستان بنیادهای «مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهضت سواد آموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونان و مشاوران آنان، رؤسای نظامهای صنفی و حرفهای، رؤسای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سطح ملی و استانی و سردفتران و سایر مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد.
۲۶- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونان و مشاوران وی
۲۷ - شهرداران، معاونان شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری و اعضای شوراهای اسلامی شهرها؛
۲۸ - اعضای شورای نگهبان و اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت در همان دوره؛
۲۹- سفرا
ب - اشخاص زیر از داوطلب شدن در استان قلمرو مأموریت خود محروم هستند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
ا- معاونان و مشاوران استاندار.
۲ - معاونان فرمانداران و بخشداران.
۳ - مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۴- رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رؤسای اتاقهای اصناف و تعاون در استان.
۵- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونان آنان.
ج- اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزههای انتخابیه قلمروی مأموریت خود محروم هستند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند
١- ائمه جمعه دائمی و موقت.
۲- قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها.
۳- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونان آنان.
۴- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان.
۵- رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.
۶- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.
۷- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و شهرستان.
۸- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستانها.
۹- اعضای شوراهای اسلامی روستا.
تبصره ۱- کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای «الف»، «ب» و «ج» این ماده، مشمول مفاد این ماده میباشند. تشخیص همطرازی با سازمان اداری و استخدامی کشور میباشد.
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغل همطراز را نزد وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال کند.
تبصره ۲- در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبول استعفا حداقل شش ماه قبل از ثبت نام شرط است. همچنین استعفای کارکنان (پرسنل) نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا میباشد.
در صورتی که مطابق قوانین و مقررات، متعهدین خدمت در دستگاهها، مجاز به تعویق زمان خدمت خود باشند و الزامی به استمرار در انجام خدمت نداشته باشند، میتوانند با رعایت شرایط مقرر در این ماده نامزد شوند
تبصره ۳- به هنگام ثبت نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یادشده در بندهای این ماده، شش ماه قبل از ثبت نام الزامی است در غیر این صورت از ثبت نام وی خودداری میشود.
تبصره ۴ - جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی صلاح بالاتر، حداکثر به مدت یک ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط مقام ذی صلاح جرم است و مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره ۵- وزارت کشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام داوطلبان، مراتب را از طریق رسانههای گروهی به آگاهی عموم برساند.
