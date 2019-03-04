۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷

برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا؛

۱۸ آزادکار به اردوی تیم ملی کشتی دعوت شدند

اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیایی در چین از امروز آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله ششم از اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا در چین از امروز تا ۲۶ اسفندماه در محل خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری - نادر حاج آقا نیا
۶ ۱ کیلوگرم: بهنام احسانپور - باقر یخکشی
۶۵ کیلوگرم: پیمان بیابانی
۷۰ کیلوگرم: یونس امامی
۷۴ کیلوگرم: رضا افضلی
۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی - کامران قاسم پور
۹۲ کیلوگرم: علیرضا کریمی - محمد جواد ابراهیمی
۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی - عباس فروتن - حامد طالبی زرین کمر
۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی - کمیل قاسمی - یدالله محبی

سایر نفرات نیز پس از برگزاری مسابقات انتخابی تیم جوانان به اردو دعوت خواهند شد.
سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان: ابراهیم مهربان - عباس حاج کناری - تیمور مرادی - مهدی قاسمی جو
مربی بدنساز: دکتر مرتضی بهرامی
متخصص تغذیه: دکتر امیر ساسان
ماساژور: امیر شیخی
سرپرست: هادی حبیبی

رقابت‌های کشتی قهرمانی بزرگسالان آسیا روزهای ۳ تا ۸ اردیبهشت ماه سال ۹۸ در شهر شیء آن چین برگزار خواهد شد.

