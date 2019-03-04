زمینه جذب گردشگران خارجی در آذربایجان غربی فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی تیموری یکشنبه شب جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز ۹۸ استان اظهار داشت: آذربایجان‌غربی استان آذربایجان‌غربی به دلیل قرار گرفتن در مرز ترکیه و مسیر تردد مسافران خارجی و داخلی شاهد ورود گردشگران بسیاری بوده و از این فرصت‌ها باید با مدیریت خوب برای جلب گردشگران استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه استان آذربایجان غربی به دلیل متنوع بودن از لحاظ زبان، گویش، مذهب تنوع فرهنگی داشته و فرهنگ این استان جز فرهنگ‌های غنی است افزود: این سفرها نباید به عنوان یک موضوع ساده در نظر گرفته شود بلکه باید از این فرصت‌ها استفاده بهینه کرد.

تیموری با بیان اینکه سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از هر مرز این استان تردد می‌کنند، گفت: ما از این ترددها باید بتوانیم استفاده مالی برای استان کرده و هزینه کرد هر گردشگر به طور متوسط یک هزار و ۳۵۰ دلار بوده که با مدیریت و ایجاد طرح‌های خوب می‌توان استفاده مالی خوبی کرد.

رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ۲۲ سازمان عضو ستاد ملی هماهنگی خدمات سفراست، افزود: فرهنگ استان آذربایجان غربی به دلیل متنوع بودن از لحاظ زبان، گویش و مذهب فرهنگی غنی بوده که باید در شناساندن این فرهنگ در عید نوروز ستاد تمام تلاش خود را بکار بگیرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: نوروزگاه های استان باید فرصتی برای نمایش تاریخ و فرهنگ منطقه به مسافران و شهروندان باشد و برنامه ریزی مدون برای این هدف لازم است.

پیمان آرامون با بیان اینکه صنعت گردشگری زودبازده و کم هزینه است و این استان دارای ظرفیت‌های بالایی در جذب گردشگران است ادامه داد: ظرفیت راه آهن باید به بهترین نحوی در استان مورد استفاده قرار گیرد و باید بتوان از لیزینگ سفر (تسهیلات بانکی) استفاده شده و موج‌های جدیدی برای سفرهای کوتاه مدت شهروندان تدارک دیده شود.

وی با اشاره به مصوبه‌های دومین ستاد تسهیلات سفر آذربایجان غربی گفت: لازم است تا ستاد تسهیلات سفر برنامه‌ای برای راهیان نور در این بخش داشته باشد زیرا آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

آرامون همچنین از پلیس راه و راهور خواست تا در مبادی ورودی شهرها معاینه‌های خودروهای سبک و سنگین را کنترل کنند زیرا آمار موجود نشان می‌دهد ۷۰ تا ۹۰ افرادی که دچار تصادف و حادثه در جاده‌های استان می‌شوند، بومی هستند و این بیانگر این است که در بحث نظارت‌ها نباید تعارف کرد.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی نیز در این نشست گفت: از زمان آغاز طرح نظارت بر بازار به مناسب ایام نوروزی ۳۲۸ واحد مورد بازرسی از واحدهای صنفی و بازار قرار گرفتند.

علیرضا محمودی، با بیان اینکه ایجاد آرامش و زمینه‌سازی برای جلوگیری از خطرات احتمالی از جمله وظایف ستاد اجرایی خدمات سفر است، گفت: در این راستا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، وظایف خود مبنی بر نظارت بر بازار کالا و خدمات را از اسفند ماه آغاز کرده و این نظارت تا ۱۵ فروردین ماه سال بعد ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نظارت‌ها در بخش کالایی شامل قیمت و کیفیت نان، لبنیات، انواع گوشت، انواع میوه و سبزیجات و در بخش خدمات شامل نظارت بر شرکت‌های حمل و نقل و سایر شرکت‌های خدماتی است، تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای همکاری با سازمان نظارت بر اتوبوسرانی و حمل بار شهرداری، پلیس‌راه و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در ایام نوروز اعلام آمادگی می‌کند و همچنین پیشنهاد می‌شود یک نفر به نمایندگی از اداره کل تعزیزات استان در بازرسی‌ها به عنوان قاضی سیار و صدور حکم حضور داشته باشد.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی تصریح کرد: از زمان آغاز طرح نظارت بر بازار به مناسب ایام نوروزی ۳۲۸ واحد مورد بازرسی از واحدهای صنفی و بازار قرار گرفتند که ۱۲ مورد از آنها به دلیل تخلفات صورت گرفته به میزان ۱۲ میلیون و ۷۲۷ هزار تومان جریمه شدند و همچنین ۱۳۸ مورد بازرسی از شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقل بین‌شهری و برون‌شهری صورت گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ۶۰ عنوان برنامه در ایام نوروز توسط این اداره کل برگزار خواهد شد، عنوان کرد: پیش‌فروش بلیت اتوبوس‌ها از ۱۲ اسفند ماه سال جاری شده براساس ابلاغیه جدید قیمت بلیت‌ها از تاریخ ۲۵ اسفند تا ۱۷ فروردین به دلیل خالی بودن اتوبوس‌ها و جبران خسارت آنها ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

ارسلان شکری، با بیان اینکه ۵۵۰ دستگاه سنگین راهداری در ایام نوروزی در جاده‌های مواصلاتی استان فعالیت خواهند کرد، افزود: همچنین ۳۰۰ بنر برای دادن اطلاعات به مردم در سطح استان نصب می‌شود و ۱۷ اکیپ امدادرسان به صورت ۲۴ ساعته در جاده‌های مواصلاتی استان شیفت خواهند بود و خط‌کشی چندین مسیر از جمله سرو به پایان رسیده است.