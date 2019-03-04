به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در جلسه‌ای با حضور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ارس آئین تکریم سرپرست سابق و معارفه سرپرست جدید مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان برگزار شد.

محسن نریمان در این آئین ضمن تقدیر از زحمات محمد علی زاده مهدی، یوسف الله ویردی زاده از همکاران سازمان منطقه آزاد ارس را به عنوان سرپرست جدید روابط عمومی و امور بین الملل معرفی کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در این نشست بر لزوم توجه بر ایجاد ارتباط سازنده با رسانه‌ها و بهبود حضور تولیدات رسانه‌ای ارس در رسانه‌های جمعی تاکید کرد.

یوسف الله ویردی زاده از همکاران سازمان منطقه آزاد ارس پژوهشگر، مدرس دانشگاه و در حال حاضر مشغول دفاع از پایان نامه دوره دکتری علوم ارتباطات می‌باشد.

وی از سال ۱۳۸۸ در عناوین مختلف از جمله مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس مشغول به خدمت بوده است.

سرپرست جدید روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس در سال ۱۳۸۵ مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران دریافت کرده است.

مدیر امور اجتماعی، کارشناس مسئول مطالعات و کارشناس مسئول روابط عمومی و امور بین الملل، کارشناس مسئول نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی و مسئول آموزش کارکنان سازمان منطقه آزاد ارس، عضویت در شورای سیاستگذاری روابط عمومی‌های مناطق آزاد، عضو کمیته همگرایی روابط عمومی‌های مناطق آزاد و نماینده سازمان منطقه آزاد ارس در شورای فیلم سازی دبیرخانه هماهنگی مناطق آزاد بخشی از سوابق اجرایی الله ویردی زاده در سازمان منطقه آزاد ارس است.

عضو مؤسس انجمن متخصصان علوم ارتباطات اجتماعی آذربایجان شرقی، عضو کمیته ارتقا وضعیت گروه ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، عضو کمیته اجرایی دوازدهمین و سیزدهمین جشنواره فیلم و عکس وحدت، بیش از ۲۰ سال سابقه مطبوعاتی و کار رسانه‌ای، دبیر خبر و خبرنگار معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان شرقی نیز بخشی از فعالیت‌های وی در عرصه‌های رسانه‌ای و فرهنگی و اجتماعی استان است.

ارائه مقاله‌های مختلف در زمینه‌های رسانه، هنر، فرهنگ، صنایع دستی و گردشگری و همچنین ایفای نقش به عنوان دبیر و مشاور علمی همایش‌های روابط عمومی و عضو هیأت داوران جشنواره‌های فرهنگی و هنری در آذربایجان شرقی نیز بخشی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی یوسف الله ویردی زاده است.