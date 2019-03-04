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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱

هفتمین حضور بین المللی فیلم «زندگی لزج» در قبرس

هفتمین حضور بین المللی فیلم «زندگی لزج» در قبرس

قزوین- فیلم «زندگی لزج» به کارگردانی محسن مهری به جشنواره indiecyprus قبرس راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «زندگی لزج» به کارگردانی محسن مهری و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان استان قزوین، معین تک روستا و علیرضا رحیم زاده به جشنواره indiecyprus قبرس راه یافت.

این فیلم که با بیانی تجربی به زندگی عجیب یک آدم می‌پردازد پیش از این حضور موفقی در جشنواره‌های داخلی داشته و شرکت در این جشنواره هفتمین حضور بین المللی آن است.

این جشنواره هرساله از ۱۶ تا ۲۰ اردیبهشت در نیکوزیا پایتخت قبرس برگزار می‌شود.

دیگر عوامل فیلم به شرح ذیل است:

نویسنده و کارگردان: محسن مهری دروی

بازیگر: رضا رباط جزی

مدیر فیلمبرداری: عارف نامور

آهنگساز: هومن اسماعیلیان

تدوین: محسن مهری دروی_نسیم همتی

جلوه‌های ویژه: حسن پیله ور

کد مطلب 4558536

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