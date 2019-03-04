به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر آرش القاسی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مسئول پیگیری مأموریت ویژه توسعه علوم مرتبط سرطان با گرایش سرطان‌های کودکان در نشست هم اندیشی کلان منطقه ۴ آمایشی کشور با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این منطقه در خصوص سرطان گفت: اقدامات هماهنگی برای استفاده از همه فرصت‌های کشور که شامل شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاه‌های علوم پزشکی به منظور توسعه این حیطه است، صورت گرفته است.

وی گفت: ایده تشکیل مرکز ملی سرطان و ایجاد راهنماهای بالینی (گایدلاین های) ملی مرتبط با حیطه علوم مرتبط با سرطان از آن جمله است.

القاسی از تشکیل جلسه با حضور اساتید بزرگ رشته سرطان به منظور بررسی راهنماهای بالینی (گایدلاین های) طراحی شده خبر داد و گفت: طراحی یک نرم افزار در این خصوص که اطلاعات تشخیصی و درمانی را دارا است، از نظر کاربردی بسیار مقرون به صرفه بوده که امیدواریم در چارچوب همکاری تعریف شده برای تحقق این مأموریت ایجاد شود.

وی به تدوین، بازنگری و توسعه برنامه‌های آموزشی مرتبط با این حیطه اشاره کرد و افزود: ستاد سلول‌های بنیادین در معاونت پژوهشی تشکیل شده است که مورد استقبال اساتید و دانشجویان قرار گرفته است. ضمن اینکه مرکز سلول درمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان زیر نظر معاونت آموزشی و کلان منطقه ۴ آمایشی ایجاد شده است.

مسئول توسعه علوم مرتبط با سرطان کودکان منطقه ۴ آمایشی کشور گسترش زیر ساخت‌های لازم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: از مهر ماه سال ۹۶ دوره مهارتی پرستاری آنکولوژی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان راه اندازی شده است و با توجه به گسترش رو به رشد آموزش‌های همگانی، در تلاش هستیم تا از طریق بازآموزی پزشکان و اعضای هیئت علمی به اهداف خود در این مأموریت دست یابیم.