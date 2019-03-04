به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاس شورای هماهنگی کریدور ترانزیتی شمال-جنوب که صبح امروز در تهران با حضور ۱۲ کشور عضو این کریدور برگزار شد، خطاب به نمایندگان کشورهای عضو کریدور اظهار داشت: شما متخصصان بررسی مسائل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ترانزیت در مسیر کریدور شمال-جنوب هستید و وظیفه ما همه در هر مقام و جایگاهی، اقدام برای رفع مشکلات عملیاتی کردن ترانزیت در این مسیر است.

وی افزود: مطمئن هستم که با اراده سیاسی مقامات دولت‌های عضو این کریدور و همچنین کشورهای حاضر در مسیر کریدور شمال-جنوب، موانع روان‌سازی حمل و نقل و ترانزیت در این مسیر مرتفع شده و به طبع آن، از رهگذر توسعه اقتصادی و تجاری منطقه، رفاه ملت‌ها نیز ایجاد خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی، به مراسم افتتاحیه راه‌آهن قزوین-رشت در چهارشنبه هفته جاری با حضور رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: با دقت مسائل را موشکافی خواهیم کرد و تصمیمات مطلوب و مناسبی که روشن‌کننده مسیر آینده کریدور خواهد بود، اتخاذ خواهیم کرد.

اسلامی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه امروز بعد از یک وقفه پنج ساله، شورای هماهنگی ترانزیت کریدور شمال- جنوب با حضور ۱۲ کشور عضو تشکیل شد، تصریح کرد: در این اجلاس، مسائل فی‌مابین کشورها که می‌تواند تسهیل‌کننده ترانزیت باشد، با مقامات مربوطه در کشورهای عضو کریدور شمال جنوب گفت‌وگو خواهد شد تا زمینه افزایش ظرفیت بهره‌برداری از کریدور فراهم شود.

وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر اینکه باید بتوانیم موانع موجود بر سر راه توسعه این کریدور را احصاء و تسهیل کنیم، اظهار داشت: کشورهای حاضر در این اجلاس، به افزایش همکاری‌ها علاقه‌مند بودند و بیشتر کشورهای عضو در سطح معاون وزیر یا مدیرکل، نماینده به این اجلاس اعزام کرده‌اند.

به گفته وی، برگزاری شورای هماهنگی کریدور ترانزیتی شمال-جنوب با افتتاح راه‌آهن قزوین-رشت در روز چهارشنبه با حضور رئیس‌جمهور همزمان شده و تقارن برگزاری این اجلاس و حضور وزرای حمل و نقل کشورهای این کریدور در مراسم افتتاحیه خط آهن قزوین- رشت، این نشست را به یک نقطه عطف تبدیل کرده است.

اسلامی یادآور شد: راه‌آهن رشت- آستارا نیز تعیین پیمانکار شده که چهارشنبه این هفته مراسم احداث آن با حضور رئیس‌جمهور آغاز می‌شود؛ همچنین منابع ساخت خط آهن رشت- آستارا نیز پیش‌بینی شده است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: یکی از بخش‌های کریدور شمال- جنوب، توسعه زیرساخت‌ها است که باید ظرفیت عبور بار بیشتر از آن را ایجاد کنیم؛ به طور سنتی، بار کشورهای آسیای میانه و قفقاز از گذشته از ایران عبور می‌کرد که در طول سال‌های اخیر توسعه زیرساخت‌های این کریدور شامل خط آهن بندرعباس- بافق - سرخس، توسعه بنادر جنوبی و چابهار و همچنین بنادر شمالی و نیز خط آهن قزوین رشت- آستارا که بخش قزوین رشت آن چهارشنبه افتتاح می‌شود، از ظرفیت‌های زیرساختی این کریدور توسعه یافته است.

وی افزود: در حال ساخت خط آهن چابهار زاهدان هستیم که این خط آهن تکمیل می‌شود و بندر چابهار را به بنادر شمالی متصل خواهد کرد؛ ضمن اینکه اتصال به محورهای شرقی و غربی نیز برای توسعه ظرفیت این کریدور در دستور کار است.

اسلامی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر در افزایش ظرفیت بار عبوری از کریدور شمال- جنوب، ایجاد شرکت‌های مشترک حمل و نقل ترکیبی و لجستیکی است که این کریدور را به معنای واقعی، گسترش همه‌جانبه خواهد داد.