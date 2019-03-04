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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰

همزمان با شهادت امام هادی (ع)؛

پیکر مطهر ۴ شهید گمنام در گلستان تشیع و خاکسپاری می شود

پیکر مطهر ۴ شهید گمنام در گلستان تشیع و خاکسپاری می شود

گرگان- همزمان با سالروز شهادت امام هادی (ع) پیکر مطهر چهار شهید گمنام در دو دانشگاه گرگان و گنبدکاووس خاکسپاری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس ۱۹ اسفندماه همزمان با سالروز شهادت حضرت امام هادی (ع) در استان گلستان تشییع و خاکسپاری خواهد شد.

سردار علی ملک شاهکوهی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گلستان از خاکسپاری پیکر دو شهید گمنام در دانشگاه پیام نور گرگان خبر داد و افزود: پیکر دو شهید دیگر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس تدفین خواهند شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در ۵۲ نقطه از استان شهیدپرور گلستان پیکر پاک ۱۳۵ شهید دفن شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گلستان اظهار کرد: با حضور معنوی این شهدای خوشنام در این دو دانشگاه، جامعه بزرگ دانشگاهیان، دانشجویان و اساتید سراسر استان گلستان از برکات این شهدا بهره مند خواهند شد.

لازم به ذکر است جزئیات برگزاری مراسم استقبال، وداع، تشییع و تدفین شهدای گمنام متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4558549

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