۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹

با موافقت نمایندگان؛

وظایف هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وظایف هیئت اجرایی مرکزی انتخابات را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۱۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی و به تصویب رساندند.

براساس این ماده، ماده ذیل به عنوان ماده ۳۱ مکرر ۱ به قانون الحاق می‌شود.

در ماده ۳۱ مکرر یک علاوه بر مواردی که در این قانون به عهده هیئت اجرایی مرکزی گذاشته شده است وظایف این هیئت به شرح ذیل می‌باشد:

۱- تضمین حسن اجرای فرآیند انتخابات در همه سطوح

۲- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات

۳- تصویب برنامه زمان بندی و اجرایی انتخابات

در تبصره این ماده هم آمده است که وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور موظف است کلیه تصمیمات خود را در خصوص انتخابات به اطلاع هیئت اجرایی مرکزی برساند.

در صورتی که هیئت مزبور نسبت به این تصمیمات نظری داشت مراتب را فوراً به اطلاع وزیر کشور می‌رساند.

وزیر کشور موظف است نظرات هیئت را اجرا کند، در غیر این صورت هیئت اجرایی مرکزی مراتب را به هیئت مرکزی نظارت گزارش خواهد داد. تصمیمات هیئت مرکزی نظارت لازم‌التباع است.

زهرا علیدادی

