مخالف انتقال پایتخت هستیم/هزینه انتقال راصرف ساماندهی پایتخت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه صبح روز دوشنبه شورای اسلامی شهر تهران که به بررسی لایحه بودجه اختصاص داشت، در جمع خبرنگاران گفت: جلسه‌ای با آقای جهانگیری دارم و گمان می‌کنم موضوع در خصوص انتقال پایتخت باشد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص اینکه آیا شما با انتقال پایتخت موافق هستید، گفت: ما به عنوان شورای شهر با انتقال پایتخت مخالفیم و به نظر می‌آید هزینه‌ای که برای انتقال پایتخت لازم است را اگر در تهران صرف کنیم مشکلات آن برطرف می‌شود.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود آنکه نتایج مطالعات انتقال پایتخت منفی است باز هم این مطالعات انجام می‌شود، گفت: هر دولتی که آمده یک بار انتقال پایتخت را بررسی کرده و نظر شورا و شهرداری تهران را نیز جویا شده است. نگاه شورا و شهرداری این است که این هزینه برای حل مشکلات تهران صرف شود.

در ادامه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران جلسه شورا را به دلیل حضور در جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهور ترک کرد و اعلام کرد احتمالاً این جلسه به موضوع انتقال پایتخت اختصاص داشته باشد.

شهربانو امانی خطاب به وی گفت: ۸۰ سال است که می‌خواهند پایتخت را منتقل کنند اما نمی‌توانند.