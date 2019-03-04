اکرم طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن نوروز نسبت به آماده سازی موزهها برای بازدید مهمانان نوروزی با طراحی سفرههای هفت سین و زیبا سازی محیطی در قالب گلکاری و چمن کاری تکایای معاون الملک و بیگلربیگی اقدام میشود.
وی افزود: همچنین در دو تکیه معاون الملک و بیگلربیگی محوطهای به عنوان شربت خانه جهت پذیرایی از مهمانان نوروزی در نظر گرفته شده است.
رئیس گروه امور موزههای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه بیان داشت: ۱۲ موزه شامل طاقبستان، محوطه جهانی بیستون، مجموعه تکیه معاون الملک که در آن عکاس خانه با لباس محلی و موزه مردم شناسی وجود دارد، مجموعه تکیه بیگلربیگی با داشتن دو موزه پارینه سنگی و موزه خط و کتابت همچنین معبد آناهیتا علاوه بر موزههای مردم شناسی در شهرستانهای سنقر، پاوه، دالاهو و صحنه در کرمانشاه وجود دارد.
وی گفت: در ایام نوروز بیشتر موزهها از هشت صبح تا هشت شب و در طاقبستان از هشت صبح تا ۱۰ شب آماده پذیرش مهمانان نوروزی هستند.
طهماسبی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۵۷۶ هزار نفر از موزههای استان بازدید کردند، تصریح کرد: ۹۹۰۰ گردشگر خارجی نیز از این موزهها بازدید داشتهاند که در این میان طاقبستان با ۳۶۹ هزار نفر بیشترین بازدید کننده را داشته است.
