  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

رئیس گروه امور موزه‌های اداره کل میراث فرهنگی کرمانشاه:

موزه‌های کرمانشاه آماده بازدید گردشگران می‌شوند

موزه‌های کرمانشاه آماده بازدید گردشگران می‌شوند

کرمانشاه_رئیس گروه امور موزه‌های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: ۱۲ موزه استان آماده بازدید گردشگران در ایام نوروز می‌شوند.

اکرم طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن نوروز نسبت به آماده سازی موزه‌ها برای بازدید مهمانان نوروزی با طراحی سفره‌های هفت سین و زیبا سازی محیطی در قالب گلکاری و چمن کاری تکایای معاون الملک و بیگلربیگی اقدام می‌شود.

وی افزود: همچنین در دو تکیه معاون الملک و بیگلربیگی محوطه‌ای به عنوان شربت خانه جهت پذیرایی از مهمانان نوروزی در نظر گرفته شده است.

رئیس گروه امور موزه‌های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه بیان داشت: ۱۲ موزه شامل طاقبستان، محوطه جهانی بیستون، مجموعه تکیه معاون الملک که در آن عکاس خانه با لباس محلی و موزه مردم شناسی وجود دارد، مجموعه تکیه بیگلربیگی با داشتن دو موزه پارینه سنگی و موزه خط و کتابت همچنین معبد آناهیتا علاوه بر موزه‌های مردم شناسی در شهرستان‌های سنقر، پاوه، دالاهو و صحنه در کرمانشاه وجود دارد.

وی گفت: در ایام نوروز بیشتر موزه‌ها از هشت صبح تا هشت شب و در طاقبستان از هشت صبح تا ۱۰ شب آماده پذیرش مهمانان نوروزی هستند.

طهماسبی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۵۷۶ هزار نفر از موزه‌های استان بازدید کردند، تصریح کرد: ۹۹۰۰ گردشگر خارجی نیز از این موزه‌ها بازدید داشته‌اند که در این میان طاقبستان با ۳۶۹ هزار نفر بیشترین بازدید کننده را داشته است.

کد مطلب 4558575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه