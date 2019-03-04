۱۵ تئاتر شهروندی در نواحی منفصل شهری قزوین برگزار شد

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۵ تئاتر شهروندی در قالب جشنواره بزرگ شهروندی با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و آموزش مفاهیم شهروندی در نواحی منفصل شهری قزوین برگزار شد.

وی افزود: این تئاترها با موضوع «فرهنگ آپارتمان نشینی و همسایه مداری»، «تفکیک زباله از مبدا»، «ایمنی و آتش نشانی»، «فضای سبز» و «ترافیک» در سطح مدارس نواحی منفصل شهری قزوین چوبیندر، ناصرآباد، دانش، مشعلدار، باغ نشاط و اندیشه اجرا شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین بیان کرد: تئاتر شهروندی با هنرمندی هنرمندان شهر قزوین برای کودکان و نوجوانان اجرا شد و توانست مفاهیم شهروندی را به دانش آموزانم انتقال دهد و خوشبختانه مورد استقبال خیلی خوب مدارس قرار گرفت.

درافشانی خاطرنشان کرد: اجرای تئاتر شهروندی از جمله برنامه‌های جشنواره بزرگ شهروندی است که توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین با هدف ارتقا سطح آموزش مفاهیم شهروندی در شهر قزوین در حال برگزاری است.