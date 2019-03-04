به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی امروز در مراسم جشنواره خوارزمی گفت: این جشنواره بیش‌از سی سال است که برگزار می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد این رویداد ملی توانسته جایگاه خود را در میان دانشمندان و فناوران باز کند و مورد اقبال قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این جشنواره اثر گذاری خوبی داشته، گفت: معرفی محققان یک کار نمادین است چراکه در کشور تعداد زیادی محقق با سابقه و صاحبان فن و دانش جوان داریم که طی یک فرایند گزینشی برخی از آثار آنها انتخاب و معرفی می‌شد تا از آنها تقدیر شود.

وی با بیان اینکه حضور دانشمندان غیرایرانی فرصتی برای توسعه تعاملات بین المللی است، تصریح کرد: اعزام دانشجویان به خارج و پذیرش دانشجویان خارجی، روابط با سایر کشورها از جمله ظرفیت‌های مراکز علمی و دانشگاهی کشور است که تا کنون به آنها پرداخته شده ولی باید تلاش شود که این تمهیدات توسعه یابد.

وزیر علوم با بیان اینکه بدون تعاملات بین المللی حرکت در جامعه علمی نمی‌تواند کامل باشد گفت: ایجاد تعاملات علمی به سود دانشمندان داخلی است تا با دیدگاه‌های علمی سایر مراکز آشنا شوند و هم معرفی ظرفیت‌های علمی کشور را در پی دارد.

غلامی با اشاره به دستاوردهای علمی کشور در حوزه سلامت، کشاورزی، غذا و صنعتی گفت: از سالهای گذشته مراکز علمی به سمت تبدیل دانش به فناوری حرکت کرده اند و از سوی دیگر دانشگاه‌ها در تکمیل فناوری‌ها و پیشنهاد طرح‌های نوین برای نوسازی صنعت و سایر زمینه‌ها هستیم.

وی شکل گیری شرکت‌های دانش بنیان با حضور نیروهای جوان و استارت آپ ها را امید قوی در حوزه علم و فناوری ذکر کرد و خاطر نشان کرد: این امر با حمایت دانشگاه‌ها تقویت شده است.

غلامی ادامه داد: تنها راه استقلال کشور تقویت شرکتهای دانش بنیان است بر این اساس دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف علمی خوش درخشیدند و توانستند دانشجویان مستعدی را تربیت کنند.

وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید به سمت تربیت نیروهای انسانی مستعد سوق داده شوند، گفت: بر این اساس انتظار می‌رود دانشگاه‌ها تربیت نیروی انسانی مستعد را سرلوحه خود قرار دهند به گونه‌ای که فارغ التحصیلان علاوه بر آنکه در زمینه ایجاد اشتغال بر روی پای خود می‌ایستند، بتوانند با استفاده از فناوری برای تعداد زیاد دیگری از فارغ‌التحصیلان اشتغال ایجاد کنند.

وزیر علوم با بیان اینکه ظرفیت‌های بالقوه زیادی در کشور وجود دارد که باید نسبت به بالفعل کردن آن تلاش کرد گفت: با معرفی و تقدیر از دانشمندان و محققان این پیام ابلاغ می‌شود که نیروهای انسانی و دانشمندان سرمایه‌های کشور به شمار می‌روند.