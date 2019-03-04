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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

امام جمعه تربت حیدریه:

عرصه جهاد به میدان رزم با دشمن محدود نیست

عرصه جهاد به میدان رزم با دشمن محدود نیست

تربت حیدریه- امام جمعه تربت حیدریه گفت: عرصه جهاد به میدان رزم با دشمن محدود نیست و حوزه اقتصادی هم یکی از عرصه‌های جهاد محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد رضا عصمتی دوشنبه صبح در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی که با حضور استاندار در فرمانداری تربت حیدریه برگزار شد، اظهار کرد: هرکجا در حوزه علمی به روز نباشیم از جامعه جهانی عقب خواهیم افتاد و پیامبر اکرم (ص) نیز همواره ما را به تلاش مضاعف در جهت رشد علم و پویایی اقتصادی توصیه کرده‌اند.

وی افزود: حرکت‌های اقتصادی باید جهادگونه باشد، و مطابق آیات قرآن کریم، عرصه جهاد به میدان رزم با دشمن محدود نیست و حوزه اقتصادی هم یکی از عرصه‌های جهاد محسوب می‌شود که باید به آن توجه داشت. تفکر عملیاتی و منطبق بر آموزه‌های دینی استاندار را ارج می نهیم و امیدواریم که همه ارکان در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی مردم موفق باشند.

امام جمعه تربت حیدریه ادامه داد: بدون شک با همت مسئولان و همراهی مردم، شاهد جهاد اقتصادی در مسیر رشد و تعالی منطقه خواهیم بود واز استاندار خراسان رضوی به جهت عملیاتی کردن طرح مثلث توسعه اقتصادی، تشکر و قدردانی می‌کنم و امیدواریم با اجرای آن، شاهد رفع محرومیت و اشتغال زایی برای جوانان تحصیل کرده و آبادانی تربت حیدریه باشیم.

وی بیان کرد: جامعه‌ای که محتاج باشد، نمی‌تواند مستقل باشد بنابراین مردم باید حرکت‌های جهادی در عرصه‌های اقتصاد و تولید داشته باشند و حاکمیت هم برای حمایت از تلاش‌های مردمی آماده به کار شود تا از این طریق زمینه توانمندسازی جامعه فراهم شود.

همچنین در این جلسه فرماندار تربت حیدریه نیز اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی با همراهی امام جمعه و نماینده مردم در مجلس برای ایجاد بستر تحقق مثلث توسعه اقتصادی در شهرستان تربت حیدریه در تلاش هستند.

علی رستمی افزود: مثلث توسعه اقتصادی هم از پشتوانه‌های نظری و تئوری برخوردار است و هم دارای ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی برای ایجاد اشتغال و آبادانی مناطق کم برخوردار است.

کد مطلب 4558630

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