به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد رضا عصمتی دوشنبه صبح در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی که با حضور استاندار در فرمانداری تربت حیدریه برگزار شد، اظهار کرد: هرکجا در حوزه علمی به روز نباشیم از جامعه جهانی عقب خواهیم افتاد و پیامبر اکرم (ص) نیز همواره ما را به تلاش مضاعف در جهت رشد علم و پویایی اقتصادی توصیه کرده‌اند.

وی افزود: حرکت‌های اقتصادی باید جهادگونه باشد، و مطابق آیات قرآن کریم، عرصه جهاد به میدان رزم با دشمن محدود نیست و حوزه اقتصادی هم یکی از عرصه‌های جهاد محسوب می‌شود که باید به آن توجه داشت. تفکر عملیاتی و منطبق بر آموزه‌های دینی استاندار را ارج می نهیم و امیدواریم که همه ارکان در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی مردم موفق باشند.

امام جمعه تربت حیدریه ادامه داد: بدون شک با همت مسئولان و همراهی مردم، شاهد جهاد اقتصادی در مسیر رشد و تعالی منطقه خواهیم بود واز استاندار خراسان رضوی به جهت عملیاتی کردن طرح مثلث توسعه اقتصادی، تشکر و قدردانی می‌کنم و امیدواریم با اجرای آن، شاهد رفع محرومیت و اشتغال زایی برای جوانان تحصیل کرده و آبادانی تربت حیدریه باشیم.

وی بیان کرد: جامعه‌ای که محتاج باشد، نمی‌تواند مستقل باشد بنابراین مردم باید حرکت‌های جهادی در عرصه‌های اقتصاد و تولید داشته باشند و حاکمیت هم برای حمایت از تلاش‌های مردمی آماده به کار شود تا از این طریق زمینه توانمندسازی جامعه فراهم شود.

همچنین در این جلسه فرماندار تربت حیدریه نیز اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی با همراهی امام جمعه و نماینده مردم در مجلس برای ایجاد بستر تحقق مثلث توسعه اقتصادی در شهرستان تربت حیدریه در تلاش هستند.

علی رستمی افزود: مثلث توسعه اقتصادی هم از پشتوانه‌های نظری و تئوری برخوردار است و هم دارای ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی برای ایجاد اشتغال و آبادانی مناطق کم برخوردار است.