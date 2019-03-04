آزمون شبه نهایی با قوت در مازندران اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار نظری صبح دوشنبه در همایش دبیران پایه دوازدهم شهرستان بهشهر آزمون شبه نهایی آمادگی دانش آموزان برای امتحانات نهایی و کنکور سراسری است اظهار داشت: تلاش برای اجرایی کردن پایه دوازدهم با قوت در دست انجام است و باید در بخش تجهیزات و امکانات تلاش بیشتری انجام شود.

وی گفت: هدف از برگزاری آزمون شبه نهایی آمادگی دانش آموزان برای امتحانات نهایی و کنکور سراسری است تا بتوانند تمامی توانمندی‌های تحصیلی خود را در این زمینه به کار گیرند و تمامی قوانین و مقررات دوره پیش دانشگاهی تا پایان سال تحصیلی جاری در مدارس قابل اجراست.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش مازندران یادآور شد: از سال تحصیلی آینده با استقرار پایه دوازدهم، قوانین جدید اجرایی می‌شود که یکی از آنها تغییر در ساعات آموزشی است.

نظری افزود: هنرستان‌ها و مدارس کار و دانش و فنی و حرفه‌ای، ظرفیت بزرگی برای مهارت آموزی است و باید به این سمت حرکت کنیم.

صادق علی بیکی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهشهر هم در این همایش به شاخصه‌های مهم پویایی نظام آموزشی اشاره کرد و گفت: نقش مهم و محوری معلم در آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین به عنوان سندی راهبردی تاکید شده است.