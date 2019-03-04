  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

دعوت سفارتخانه‌های مقیم تهران برای همکاری با جشنواره فیلم سیمرغ

دعوت سفارتخانه‌های مقیم تهران برای همکاری با جشنواره فیلم سیمرغ

بخش بین الملل جشنواره سیمرغ از رایزنان فرهنگی سفارتخانه‌های مستقر در تهران، برای همکاری در این بخش از جشنواره دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین المللی سیمرغ با انتشار فراخوان و ارسال آن به بخش فرهنگی سفارتخانه‌های مستقر در تهران، برای همکاری و حضور دانشجویان خارجی در این رویداد دعوت به عمل آورد. بیش از ۷۰ سفارتخانه در جریان نحوه برگزاری دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ قرار گرفتند و از آنها برای حضور دانشجویان و مشارکت در بخش بین الملل این رویداد فرهنگی هنری دعوت شد.

پیش از این در دی ماه سال جاری، فراخوان بخش بین الملل جشنواره سیمرغ منتشر شد و علاقمندان می‌توانند در ۳ حوزه فیلم کوتاه، پویانمایی و طراحی پوستر به رقابت بپردازند.

دبیرخانه جشنواره، مهلت ارسال آثار را تا اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ اعلام کرده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بخش بین الملل وب سایت رسمی جشنواره به نشانی www.festivalf.com در دسترس است.

کد مطلب 4558637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه