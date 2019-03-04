به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین المللی سیمرغ با انتشار فراخوان و ارسال آن به بخش فرهنگی سفارتخانه‌های مستقر در تهران، برای همکاری و حضور دانشجویان خارجی در این رویداد دعوت به عمل آورد. بیش از ۷۰ سفارتخانه در جریان نحوه برگزاری دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ قرار گرفتند و از آنها برای حضور دانشجویان و مشارکت در بخش بین الملل این رویداد فرهنگی هنری دعوت شد.

پیش از این در دی ماه سال جاری، فراخوان بخش بین الملل جشنواره سیمرغ منتشر شد و علاقمندان می‌توانند در ۳ حوزه فیلم کوتاه، پویانمایی و طراحی پوستر به رقابت بپردازند.

دبیرخانه جشنواره، مهلت ارسال آثار را تا اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ اعلام کرده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بخش بین الملل وب سایت رسمی جشنواره به نشانی www.festivalf.com در دسترس است.