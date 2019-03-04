نظارت بر بازار شب عید برای جلوگیری از گرانفروشی و احتکار در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در اولین جلسه کارگروه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی با اشاره به دستورالعمل تنظیمی و پیش بینی شده از سوی دادستان کل کشور در خصوص نظارت بر بازار و کالاهای هدف گفت: به موجب این دستورالعمل کلیه دادستان‌های حوزه‌های قضائی سراسر کشور مکلفند تا در راستای پیگیری حقوق عامه وبا همکاری اعضای پیش بینی شده و تحت مسئولیت و ریاست دادستان آن حوزه بر بازار و کالاهای هدف نظارت کنند.

وی در خصوص پیگیری این دستور العمل خاطر نشان کرد: این جلسه با حضور تمامی اعضای آن برگزار شد تا نظارت جدی تری بر بازار صورت پذیرد و هدف اصلی آن جلوگیری از گرانفروشی، احتکار و کم فروشی به خصوص در ایام پایانی سال و بازار شب عید بویژه در کالاهای هدف، اساسی و مورد نیاز مردم است تا زمینه کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم فراهم شود.

وی با بیان اینکه بازاریان، اصناف افراد مورد وثوق و اطمینان ما هستند تصریح کرد: بازاریان و اصناف در تمامی دوران در به ثمر رسیدن پیروزی انقلاب اسلامی؛ در دوران جنگ تحمیلی و تا به امروز نقش خود را به خوبی ایفا کرده‌اند و امیدواریم در جنگ اقتصادی پیش آمده نیز به نحو شایسته ای همکاری لازم را داشته باشند و نقش خود را به درستی ایفا کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس تأکید کرد: لازم است همه مسئولان تمام اهتمام و تلاش خود را در این راستا انجام دهند تا با مدیریت صحیح بازار را کنترل کنیم تا فشارهای اقتصادی وارد شده به مردم کاهش یابد و به لطف و یاری خداوند متعال و در سایه زعامت مقام معظم رهبری از تمامی این مشکلات نیز عبور خواهیم کرد و شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر میهن اسلامی خود خواهیم بود.

صالحی با بیان اینکه بخشی از هدف ما نظارت از سوی خود اصناف و اتحادیه‌ها است خاطر نشان کرد: تلاش می‌کنیم با تعامل و هم افزایی نهادهای مسئول بر تنظیم بازار و مایحتاج عمومی نظارت کرده تا مردم کمتر دچار مشکل شوند و در کل هدف دستگاه قضائی نظارت و پشتیبانی مسئولین بر فرایند بازار است.