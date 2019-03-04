رئیس جدید هیئت سه گانه استان قم انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت سه گانه استان قم برگزار شد و محمد کاظم حججی برای مدت ۴ سال به عنوان رئیس جدید این هیئت ورزشی انتخاب و جایگزین سردار کاظم مجتبایی شد.



در این مجمع انتخابی که صبح دوشنبه در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد محمد کاظم حججی با کسب ۱۱ رأی از مجموع ۱۲ رأی موجود به عنوان رئیس جدید این هیئت ورزشی انتخاب شد تا سکان اداره امور این رشته ورزشی کمتر شناخته شده را در دست گیرد.



احمد نامنی سرپرست فدراسیون سه گانه ریاست مجمع انتخابات را بر عهده داشت و رسول منعم به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان قم و نایب رئیس مجمع، در اولین مجمع انتخابات خود پس از آغاز دوران ریاستش بر اداره کل ورزش و جوانان استان قم در این مجمع شرکت کرده بود.



حججی در شرایطی رئیس هیئت سه گانه قم شده است که پیش از این ریاست هیئت دوچرخه سواری استان قم را در دست داشت اما با استعفا از ریاست این هیئت ورزشی راهی هیئت سه گانه شد که هیئتی تخصصی برای او به شمار می‌رود.



با وجود سوابق روشن در رشته دوچرخه سواری در عرصه کشوری و بین المللی، محمد کاظم حججی داور بین المللی سه گانه است که در مسابقات مهم آسیایی نیز از ایران حضور پیدا کرده است. با حضور حججی پیش بینی می‌شود رشته سه گانه وارد دوران جدیدی از حیات خود در قم شود.