۶۴ بقعه و ۲۲۰ مسجد پذیرای مسافران نوروزی اردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی کیانی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه گردشگری و خدمات سفر شهرستان اردستان با بیان اینکه دستگاه‌ها و کمیته‌های سفر برای سفرهای نوروزی باید تدارک ویژه‌ای داشته باشند، اظهار داشت: تعداد ۶۴ بقعه و ۲۲۰ مسجد نیز برای اسکان مسافران نوروزی آماده شده است تا در صورت کمبود مکان خدمات‌رسانی لازم را به مسافران انجام دهد.

وی گفت: امیدواریم برگزاری جشنواره بازی‌های بومی محلی فلات مرکزی در اردستان فرصتی فراهم کند تا بیشتر از سال‌های گذشته شاهد استقبال مسافران نوروزی در ایام نوروز از شهرستان اردستان باشیم.

معاون فرماندار اردستان افزود: شهر اردستان با سه امامزاده در ایام نوروز پذیرای مسافران نوروزی با ارائه خدمات رایگان است.

تعداد ۵ مجتمع گردشگری و بوم گردی در اردستان افتتاح می‌شود

در ادامه این جلسه رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان با بیان اینکه تعداد سه اقامتگاه بومگردی در شهرستان اردستان فعالیت دارند، اظهار داشت: در سال ۹۷ پرونده ۲۰ مجتمع گردشگری و بومگردی تکمیل شد که پنج مورد از آنها در ابتدای سال ۹۸ افتتاح می‌شود و بعضی از آنها در نوروز هم خدمات خواهند داد.

مهدی مشهدی گفت: شهرستان اردستان می‌تواند با تعدد اماکن تاریخی و گردشگری زیاد پذیرای مردم ایران در ایام نوروز باشد.

۱۳۰ کلاس درس پذیرای مسافران نوروزی در اردستان

مدیر آموزش و پرورش اردستان در ادامه اظهار داشت: در ایام نوروز خدمات لازم برای اسکان به تمام کارکنان آموزش و پرورش با ارائه کارت شناسایی ارائه می‌شود که در این ارتباط تعداد ۱۳۰ کلاس درس در شهر اردستان تجهیز شده است.

علی اصغر مومنیان گفت: آموزش و پرورش اردستان در سال گذشته تعداد ۱۲۰ کلاس درس را تجهیز کرده بود و بیش از دو هزار نفر فرهنگی را پذیرش کرد و حدود ۵۰ درصد از غیر فرهنگیان را نیز اسکان داد.