دشمن با جنگ اقتصادی وارد عرصه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الا سلام سید محمد علی شهیدی ظهر دوشنبه در آئین افتتاح بزرگ‌ترین مزرعه مرغ مادر تخمگذار کشور در زنجان، با بیان اینکه امروز کشور با تلاش و همت جوانان نخبه و مبتکر توانسته در عرصه‌های مختلف به اقتدار و پیشرفت برسد، افزود: امروز شاهد محقق شدن دستاوردهای بزرگ و ارزشمند در حوزه‌های مختلف هستیم که با تاکید بر توان و استعداد نیروهای داخلی، اجراشده‌اند.

وی ساخت مزرعه مرغ تخمگذار در استان زنجان، با بهره گیری از توان و دانش نیروهای بومی را نمونه بارز اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و ادامه داد: به عقیده بنده در این مجموعه اقتصاد مقاومتی به نحو احسن شکل گرفته است.

شهیدی استفاده از نیروی‌های بومی استان را در روند فعالیت مزرعه مرغ تخمگذار را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید در فعالیت این مجموعه از نیروهای استان استفاده شود و همه ما باید نسبت به رشد کشور حساس باشیم و در این زمینه تلاش کنیم.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با تاکید بر اینکه تداوم اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در دهه پنجم انقلاب اسلامی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه افق‌های پیش روی کشور، افق‌های روشن و عزتمندانه است، ادامه داد: امروز دشمن با جنگ اقتصادی وارد عرصه مقابله با نظام شده و تلاش می‌کند با حربه‌های مختلف در مسیر پیشرفت کشور ایجاد کند.

شهیدی با بیان اینکه ۴۰ سال از عمر انقلاب با موفقیت گذشته و ورود به دهه پنجم انقلاب طبق منویات رهبری گام دوم انقلاب است، افزود: ایران اسلامی همواره در مسیر رسیدن به اقتدار و بالندگی در ۴۰ سال با توطئه‌ها وسنگ اندازی های مواجه بوده که این توطئه‌ها هرگز خللی در اراده استوار ملت برای رسیدن به موفقیت وارد نکرده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با بیان اینکه ۴۰ سال قبل انقلاب اسلامی ایران پدیده نویی در دنیا بود که با پیروزی و استقرار آن همه معادلات دنیای استکبار در جهان را به هم ریخت، اظهار کرد: در هیچ کجای دنیا این چنین انقلاب مذهبی سابقه نداشت و همه کشورها در دو بلوک شرق و غرب خلاصه شده بودند و تنها انقلابی گفتمان نه شرقی و نه غربی را مطرح کرد جمهوری اسلامی را بنیانگذاری کرد نظام مقدس جمهوری ایران بود.

شهیدی با یادآوری اینکه با استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، منافع دولت‌های غربی و آمریکا در منطقه و جهان به خطر افتاد، افزود: از همان روزهای اول مخالفت دشمنان با پدیده نوظهور جمهوری انقلاب اسلامی شروع شد.

وی با بیان اینکه هدایت‌ها و رهبری امام راحل باعث شد که دشمن از هر دری وارد شد نتوانست ورود کند، گفت: دنیای استکبار به شکل‌های مختلف همانند تحریم، کودتاها مختلف، حمله به طبس، به راه انداختن جنگ‌های قومیتی، جنگ تحمیلی هشت ساله و بسیاری از توطئه‌های دیگر برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه جنگ تحمیلی هشت ساله جنگ نابرابر و بی سابقه در دنیا بود، گفت: در این جنگ دشمن با پشتیبانی بسیاری از کشورهای جهان به مراکز اقتصادی، فرهنگی و مسکونی حمله کرد و در تلاش بود تا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ساقط کند.

شهیدی با بیان اینکه هشت سال جنگ تحمیلی با حمایت و پشتیبانی مردم و رهبری امام راحل با موفقیت پشت سر گذاشته شد، گفت: از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی تاکنون ۲۳۰ هزار شهید تقدیم این انقلاب شده و این عزت برای مردم ما گران تمام شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با تاکید بر اینکه امروز با گذشت ۴۰ سال از عمر بابرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و ورود به دهه پنجم انقلاب هنوز مزاحمت‌ها و دشمنی‌ها تمام نشده است، گفت: هر روز دشمنی‌ها با عناوین مختلف علیه ایران اسلامی وجود دارد و دشمن علیه نظام و ملت ایران توطئه و دشمنی می‌کند ولی با وجود اتحاد و همدلی و تبعیت ملت بزرگ ایران از ولایت‌فقیه هرگز به اهداف خود نخواهد رسید.

شهیدی با اشاره به رویکردهای ابلهانه و دیوانه‌وار ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ابراز کرد: طی دو سال اخیر ترامپ با طراحی و اجرای برنامه‌های مختلف، در نظر داشت تا مردم ایران جشن ۴۰ سالگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نبینند.

وی با بیان اینکه ۴۰ سال از انقلاب گذشت و وارد ۴۱ سالگی انقلاب شدیم، همه این موفقیت‌ها با وحدت آحاد مختلف جامعه، رهبری‌های مدبرانه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و فداکاری مردم بوده است، گفت: همه باید برای تداوم مسیر عزتمند و مقتدرانه نظام تلاش کنیم و باید اهداف بیانیه گام دوم انقلاب را که رهبری ابلاغ کردند محقق کنیم و انقلاب را توسعه و رشد بدهیم.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند، افزود: هدف این است که ما خودکفا باشیم و به استقلال برسیم.