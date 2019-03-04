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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۱۸

امروز در وین انجام می‌شود؛

دیدار «گراسیموف» و «دانفورد» با موضوع سوریه

دیدار «گراسیموف» و «دانفورد» با موضوع سوریه

قرار است رؤسای ستاد مشترک ارتش روسیه و آمریکا امروز دوشنبه در وین دیدار و پیرامون تنش‌زدایی میان نیروهای ۲ کشور در سوریه، بحث و تبادل نظر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، وزارت دفاع روسیه از دیدار «والری گراسیموف» و «جوزف دانفورد» رؤسای ستاد مشترک ارتش روسیه و آمریکا خبر داد.

این دیدار امروز دوشنبه در شهر وین انجام می‌شود و اگرچه دستورکار نشست مشخص نیست؛ طبق اعلام برخی منابع آگاه، قرار است صحبت‌هایی پیرامون تنش‌زدایی میان نیروهای ۲ کشور حین انجام عملیات در سوریه انجام شود. رابطه روسیه-آمریکا در عرصه نظامی و مسائل امنیتی اروپا نیز از دیگر موضوعاتی است که احتمالاً میان طرفین مطرح خواهد شد.

در اوایل ماه ژانویه نیز گراسیموف و دانفورد مکالمه‌ای تلفنی با یکدیگر داشتند که طی آن پیرامون منافع مشترک در سوریه بحث و تبادل‌نظر انجام شد حال آنکه جزئیات این رایزنی فاش نشد.

به گفته وزارت دفاع روسیه، طی مکالمه تلفنی، طرفین موضع خود را در قبال وضعیت سوریه و مبارزه با تروریسم اعلام کرده بودند.

کد مطلب 4558889
مریم خرمایی

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    نظرات

    • سبحان IR ۲۱:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
      0 0
      پاسخ
      ایا خبر خرید لیر سوریه با قیمت بالا از سوی بانک مرکزی برای تقویت و شتاب بازسازی سوریه صحت دارد

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