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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۲۷

از سوی انتشارات انقلاب اسلامی و برای اولین بار

«خون دلی که لعل شد»؛ خاطرات رهبر انقلاب منتشر شد

«خون دلی که لعل شد»؛ خاطرات رهبر انقلاب منتشر شد

خاطرات حضرت آیت‌الله العظمی سیّد علی خامنه‌ای از زندان‌ها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی با عنوان «خون دلی که لعل شد» برای نخستین‌بار از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب ترجمه فارسی کتاب «إنّ مع الصّبر نصراً» است که پیش از این به زبان عربی در بیروت توسط سیّد حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان رونمایی و منتشر شد.

علاوه بر این در کتاب دو نوع تصویر به ترتیب زیر آورده شده است:

۱- تصاویر منتشر نشده از رهبر انقلاب، مرحوم پدر بزرگوارشان، فرزندانشان و...

۲- عکس نقاشی‌هایی مرتبط با موضوع روایتهای کتاب.

آنچه کتاب حاضر را از کتاب‌های مشابه متمایز می‌کند، بیان حکمت‌ها، درس‌ها و عبرت‌هایی است که به فراخور بحث‌ها بیان شده که هر کدام از آنها می‌تواند چراغ راهی برای مخاطب کتاب بویژه جوانان باشد.

مخاطب در قالب خاطرات، با فجایع رژیم منحوس پهلوی آشنا می‌شود. همچنین از سختی‌ها، مرارت‌ها و رنج‌های مبارزان و در مقابل از پایمردی‌ها، مقاومت‌ها، خلوص و ایمان انقلابیون مطلّع می‌شود.

شاید بتوان گفت شاه‌بیت این کتاب و ترجیع‌بند آن، همان است که در نام کتاب، تبلور یافته است و آن، طعم شیرین پیروزی است که پس از مقاومت و صبر، چشیده می‌شود و همین می‌تواند یکی از دلایل انتشار این خاطرات در این زمان باشد.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی www.book-khamenei.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 4558922
شیما دنیادار رستمی

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