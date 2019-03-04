به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، در حالی که مذاکرات بین نمایندگان طالبان و آمریکا در جریان است، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: نمی‌شود به طالبان اعتماد کرد، مقام‌های امنیت ملی آمریکا در مذاکرات جاری با طالبان بر این موضوع پافشاری دارند تا بخشی از نیروهای نظامی برای پیشبرد مبارزه علیه تروریسم در افغانستان و اطمینان از اینکه افغانستان دوباره به پایگاه امنی برای گروه‌های تروریستی مبدل نشود، حفظ شوند.

بولتون در ادامه گفت که مبارزه با تروریسم از مسائل بسیار مهم برای آمریکاست و کاخ سفید نمی‌تواند با چشمانی بسته به طالبان اعتماد کند چرا که این گروه در پی منافع خود است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که «زلمی خلیل زاد» نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان از هفته گذشته تاکنون در حال مذاکره با طالبان در قطر است و گفته می‌شود که طرفین به توافقاتی نیز دست یافته اند.

گروه طالبان پیش از این اعلام کرده بود که در این نشست، موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و همچنین عدم تهدید سایر کشورها از سوی افغانستان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.