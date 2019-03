«منو ببین» نامزد دریافت جایزه از جشنواره رومانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انیمیشن، انیمیشن کوتاه «منو ببین» به کارگردانی رضا مهرانفر که سال جاری را با حضور در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی و داخلی پشت سر گذاشته است، این بار در بخش آثار کوتاه با موضوع کودکان جشنواره Short to The Point رومانی حضور خواهد داشت. آخرین اثر انیمیشن رضا مهرانفر در جشنواره‌های آکسفورد آمریکا، هندیکپ فرانسه، فیلم کوتاه تهران، رشد و کودک و نوجوان حضور داشته و ماه اسفند را با جشنواره انیمیشن تهران و جشنواره Short to The Point در پیش‌رو دارد.

این جشنواره که فعالیت خود را از سال ۲۰۰۹ آغاز کرده است، در راستای پخش و معرفی فیلم‌های کوتاه در رومانی، فیلم‌های راه‌یافته به رقابت‌های ماهانه خود را در بیش از ۳۰ شهر رومانی به نمایش می‌گذارد. این جشنواره امسال در هفده بخش کوتاه مختلف از جمله درام، مستند، کمدی، علمی-تخیلی، وحشت، آماتوری، موبایل، موزیک ویدئو، آماتوری، تجربی، دانش‌آموزان برگزار می‌شود که انیمیشن کوتاه «منو ببین» در بخش کوتاه با موضوع کودکان به همراه ۲ فیلم «اتاق‌های تعطیلات» از کشور لهستان و «هدیه‌های دوباره» از آمریکا نامزد شده و از گزینه‌های اصلی برای دریافت جایزه این بخش است.

«منو ببین» درباره پسرکی است که در دنیایی از اضطراب و ترس زندگی می‌کند؛ ترسی که برای دیگران معنا ندارد و نادیده گرفته می‌شود. جهان عادی در جریان است، اما همه چیز برای او تنهایی و تاریکی است.

عوامل انیمیشن «منو ببین» عبارتند از کارگردان: رضا مهرانفر، تهیه کننده: مریم صانعی، نویسنده: مونا شاهی و غلامعلی میکائیلی، سوپروایزر بخش انیمیشن: اسفندیار حاجی اسدالهی، مدیر دوبلاژ: یگانه رمضانی، صداگذار: آرش قاسمی، پخش بین‌المللی: فیدان، مشاور رسانه‌ای: سعیده الله دادی.

برگزیدگان این دوره جشنواره که در روزهای پایانی ماه فوریه میلادی برگزار خواهد شد، روز ۳۱ مارس معرفی خواهند شد.