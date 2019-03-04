به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، به دنبال اعلام آغاز فرایند استرداد «منگ وانژو» مدیر ارشد شرکت هوآوی به آمریکا از سوی کانادا، برخی رسانه‌ها اعلام کردند که پکن یکی از بازداشت شدگان کانادائی در این کشور را مظنون به جاسوسی می‌داند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، چین بر این باور است که «مایکل کاوریگ» (Michael Kovrig) دیپلمات پیشین کانادا که در این کشور تحت بازداشت به سر می‌برد، مظنون به جاسوسی برای کشور خود است.

این درحالیست که وزارت خارجه چین پیشتر به تصمیم کانادا مبنی بر استرداد «منگ وانژو» مدیر ارشد شرکت هوآوی به آمریکا اعتراض کرده بود.

وزارت دادگستری کانادا چند روز پیش از تصمیم برای اعطای مجوز در راستای آغاز روند استرداد وانژو خبر داد. وی از سوی آمریکا به تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران متهم شده است.

در همین راستا، «لو کانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد: پکن نگرانی و اعتراض عمیق خود را از بابت تصمیم کانادا برای اجرای روند استرداد منگ وانژو اعلام کرده است.