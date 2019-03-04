صادرات پوشاک ۱۸درصد افزایش یافت/ کاهش ۳۸ درصدی واردات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، افسانه محرابی در خصوص عملکرد ۱۰ ماهه سال ۹۷ دفتر صنایع نساجی و پوشاک گفت: آمار صادرات ۱۰ ماهه سال ۹۷ در محصولات حوزه نساجی، پوشاک، چرم و کفش ۲۶۰ هزار تن به ارزش ۹۵۵ میلیون دلار و واردات در این حوزه ۳۳۹ هزار تن به ارزش ۹۴۷ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی و ارزشی در صادرات این حوزه به ترتیب ۱۸.۷ درصد و ۶.۵ درصد رشد و در واردات به ترتیب ۳۸.۴ درصد و ۳۶ درصد کاهش داشته یافته است.

وی با بیان اینکه برای رفع ممنوعیت صادرات کیسه پلی پروپیلن و حفظ پتانسیل ارزآوری بیش از ۱۴۰ میلیون دلاری این بخش پیگیری‌های بسیاری انجام شده است، افزود: رفع مشکلات بانکی و گمرکی واحدهای تولیدی و نهایی کردن درصد مجاز کسر وزن ناشی از رطوبت بازیافتی الیاف با همکاری گمرک ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و بانک مرکزی در ۱۰ ماه گذشته انجام شده است.

مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک، تشکیل کمیته پایش قیمت الیاف و نخ و پایش قیمت کالاهای تأثیرگذار همچون نخ، پنبه، و سایر الیاف مربوطه بر قیمت تمام شده کالای نهایی، بررسی و برآورد میزان سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنایع نساجی به تفکیک منابع ارزی و ریالی به همراه الزامات و ارائه برنامه تدوین شده به سازمان برنامه و بودجه، پیگیری برنامه جامع مبارزه با قاچاق کالاهای نساجی، پوشاک و کفش با رویکرد ساماندهی واردات، کاهش قاچاق و حمایت از تولید داخلی، اصلاح نرخ پایه صادراتی را از دیگر اقدامات این دفتر در ۱۰ ماه سال ۹۷ عنوان کرد.

محرابی تصریح کرد: دستورالعمل ماده ۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای کالاهای مشمول گروه کالایی منسوجات و پوشاک به منظور مدیریت کالاهای موجود در سطح عرضه تهیه، تدوین و ابلاغ شد. همچنین ابلاغ موافقتنامه ردیف متفرقه ۳۹-۵۳۰۰۰۰ بودجه سال ۹۷ جهت بازسازی و نوسازی صنعت چرم سبک و تدوین دستورالعمل مربوطه و قرارداد عاملیت بانک پیگیری شد.

وی در خصوص وضعیت بازار پوشاک شب عید گفت: با توجه به توانمندی‌های تولید داخل در رابطه با بازار شب عید به ویژه در حوزه پوشاک و سایر محصولات نهایی این حوزه که مورد نیاز آحاد جامعه است و با توجه به افزایش تولید داخلی، تاکنون مشکلی در این خصوص گزارش نشده و امیدوارم با همکاری تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه تأمین پوشاک و کالاهای نساجی مورد نیاز جامعه به نحو مطلوبی مدیریت شود.