دستگاه های متولی در خصوص مناسب سازی معابر جدی تر نظارت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مناسب سازی اماکن و معابر عمومی استان تهران طی سخنانی گفت: کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که قانون مترقی برای معلولان نظیر آنچه که در ایران داریم داشته باشد.

وی افزود: مناسب سازی تنها مختص به معلولان نیست و بلکه باید برای سالمندان و بلکه همه آحاد جامعه انجام پذیرد، هر اقدام یا تحرکی در حوزه مناسب سازی معابر در سطح تهران می‌تواند الگوی کلانشهرهای کشور قرار می‌گیرد.

استاندار تهران گفت: استان تهران با داشتن ۱۷ درصد جمعیت کشور و انواع آسیب‌های اجتماعی هنوز از داشتن یک شبکه تلویزیونی مستقل محروم است.

نماینده عالی دولت در استان تهران گفت: در خصوص مناسب سازی معابر و اماکن عمومی باید فرهنگ سازی کنیم و این امر نیازمند اطلاع رسانی است و اینجا نقش سیما پررنگ می‌شود، مصوبات جلسه باید در اختیار سمن‌های مرتبط با حوزه معلولان قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: سال ۹۸ سال نهضت مناسب سازی معابر است و می‌بایست، از همه ظرفیت‌ها برای رسیدن به این مهم استفاده کنیم و دستگاه‌های متولی امر ساخت و ساز در نظارت جدی تری بر نحوه مناسب سازی اماکن و معابر عمومی داشته باشند.