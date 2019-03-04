دیدار مهدی تاج با رئیس فدراسیون فوتبال کرواسی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج و داور شوکر رؤسای فدراسیون فوتبال ایران و کرواسی امروز در حاشیه برگزاری جلسه کمیته مسابقات فدراسیون بین المللی فوتبال دیدار و گفت و گو کردند. در این دیدار، مقرر شد زمینه برگزاری دیدار دوستانه تیم‌های ملی زیر ۲۳ سال دو کشور فراهم گردد.

رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه این نشست ضمن دعوت از شوکر، برای حضور در ایران به سابقه تاریخی حضور مربیان کروات نامدار در سال‌های دور و نزدیک در ایران اشاره داشت و ابراز امیدواری کرد روند همکاری‌ها در آینده افزایش یابد.

طبق گزارش سایت فدراسیون فوتبال ایران، شوکر هم ضمن اعلام آمادگی فدراسیون کرواسی برای برگزاری دیدار دوستانه تیم‌های ملی المپیک دو کشور گفت: از دعوت آقای تاج، رئیس فدراسیون فوتبال کمال تشکر را دارم. شخصاً علاقه زیادی دارم به ایران‌بیایم. دوستان زیادی در این کشور دارم که درباره ایران همیشه به نیکی یاد می‌کنند. امیدوارم این سفر در آینده نزدیک محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار در حالی صورت گرفته است که طی روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر احتمال سرمربیگری زلاتکو دالیچ سرمربی فعلی تیم ملی فوتبال کرواسی در تیم ایران به جای کارلوس کی روش مطرح شده بود.