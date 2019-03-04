درختکاری به یاد ۲۲۱ شهید در شهرستان سوادکوه

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یزدانی عصر دوشنبه در جشنواره انسان، هنر و طبیعت که به مناسبت هفته منابع طبیعی در شهرستان سوادکوه برگزار شد، با بیان اینکه مازندرانی‌ها ارتباط عاطفی و عمیقی با جنگل دارند، این امر را ناشی از تولد و رشد در جنگل در نسل‌های نه چندان دور دانست و افزود: حیات، ممات و ارتزاق ما با جنگل بوده و از این رو حفظ آن در ما نهادینه شده است و اکنون نیز این حس در مردم مازندران وجود دارد.

فرماندار سوادکوه رسالت اصلی در هفته منابع طبیعی را نه فقط کاشت صدها هزار درخت بلکه انتقال فرهنگ وابسته به جنگل و منابع طبیعی به نسل‌های بعد عنوان کرد و گفت: در ۵۰ سال اخیر حدود ۴ میلیون هکتار از جنگل‌های ما علی‌رغم کاشت این همه درخت از میان رفته و همین امر بیانگر اهمیت رسالت تقویت نگاه به حفظ جنگل است.

وی با بیان اینکه سرانه جنگل در دنیا حدود ۶ هزار متر و در ایران حدود یک هزار و ۶۰۰ متر است، به آسیب‌های وارده بر جنگل، اشاره کرد و گفت: جنگل‌های سه میلیون ساله هیرکانی که پس از این همه سال به ما رسیده با دخالت غیرفنی و استفاده نامناسب کم شده است و اکنون حال جنگل‌های ما خوب نیست؛ شمشاد نگین جنگل‌های شمال طی دو سال اخیر نابود شده، ۵۰ درصد جنگل‌های بلوط غرب کشور با بحران مواجه شده و جنگل‌های حرا در جنوب کشور در حال نابودی است و جنگل ناهارخوران با ساخت‌و سازهای بی‌رویه نابود شده و عبور جاده از جنگل ابر آن را نیز به ورطه نابودی کشانده است.

یزدانی به جنگل کاری ۱۲۶ هکتاری در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: از این میزان ۵۸ هکتار مربوط به منابع طبیعی، ۴۰ هکتار جهاد کشاورزی و مابقی حریم راه‌ها است و همچنین پیشنهاد کرده‌ایم تا به یاد ۲۲۱ شهید شهرستان در یک منطقه درخت کاشته شود.