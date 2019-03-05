خرید و فروش سیم کارت در «مای رند»، ویژه ایام نوروز

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سیم کارت مای رند، با در اختیار داشتن کارشناسان خبره، خدمات متعددی را در زمینه خرید و فروش سیم کارت‌های رند خصوصاً در روزهای پایانی سال و ایام نوروز ارائه می‌دهد.

در این مطلب می‌خواهیم پیشنهادی جالب را برای عزیزانی که قصد خرید و فروش سیم کارت دارند، مطرح کنیم؛ و آن خرید و فروش سیم کارت در مارکت مای رند است؛ بنابراین مباحث مهم مرتبط در این باره را به ترتیب زیر تشریح می‌کنیم:

الف: خرید سیم کارت در مارکت مای رند، ب: قیمت سیم کارت، ج: فروش سیم کارت در مارکت مای رند و د: خرید و فروش سیم کارت مای رند، تجربه‌ای متفاوت.

خرید سیم کارت بدون واسطه، سریع و به قیمت

در کنار رشد دنیای مجازی، شاهد افزایش استفاده کنندگان از گوشی‌های همراه نیز هستیم. این در حالی است که بیش از ۲۰ سال از ورود گوشی همراه به ایران می‌گذرد؛ و همچنان خواهان و متقاضیان بیشماری دارد. در حال حاضر خرید سیم کارت با شماره دلخواه همیشه مورد توجه مشترکان بوده و با توجه به تنوع اپراتورها و پیش شماره‌های مختلف سیم کارت‌ها دارای قیمت‌های متفاوتی هستند.

خوشبختانه مای رند این امکان را فراهم کرده تا کاربران سیم کارت دلخواه خود را بدون واسطه و با قیمت مناسب از بین هزاران شماره موجود انتخاب کرده و بر اساس دائمی و اعتباری بودن، نوع رند شماره، وضعیت صفر و کارکرده بودن را مشخص کرده و لیست کامل خطوط را مشاهده کنند.

اگر چه برای خرید و فروش سیم کارت در گذشته، علاوه بر هزینه‌های گزاف نیاز به پروسه طولانی مدتی بود، اما در حال حاضر، به دلیل شکسته شدن انحصاری خرید و فروش سیم کارت و روی کار آمدن اپراتورهای متعدد، شاهد کاهش چشمگیر در خرید و فروش سیم کارت، هم از جهت هزینه و هم از جهت زمان هستیم. توجه داشته باشید که خرید سیم کارت در مارکت مای رند، خریدی مطمئن و فروشگاهی معتبر برایتان به ارمغان خواهد داشت.

قیمت سیم کارت در بازار

با روی کار آمدن اپراتورهای گوناگون، می‌توان انتظار داشت که انواع سیم کارتها، در قیمت‌های مختلفی در بازار عرضه شوند. نوع اپراتور، رند بودن شماره آن، نوع سیم کارت خریداری شده و … می‌توانند در تعیین تعرفه و قیمت سیم کارت نقش مؤثری داشته باشند.

قیمت انواع سیم کارت‌ها، بر اساس سیم کارت همراه اول، سیم کارت ایرانسل، سیم کارت رایتل، سیم کارت تالیا، سیم کارت آپتل، سامانتل شاتل موبایل و غیره می‌توانند در رنج‌های مختلفی تقسیم بندی شوند. جهت اطلاع از قیمت سیم کارت خود می‌توانید با اطمینان کامل، در کمترین زمان و به صورت کاملاً رایگان، این مهم را به کارشناسان خبره در مای رند بسپارید؛ تا از رند بودن شماره، مرغوبیت و قیمت بروز آن مطلع شوید.

فروش سیم کارت در کمترین زمان

بسیاری از ما، برای فروش سیم کارت خود، به سایت‌ها و مراکز مختلفی مراجعه می‌کنیم اما وجود یک فضای مطمئن همیشه نیاز کاربران بوده است. استفاده از مشاوره فروش سیم کارت قبل از هر نوع معامله به شما کمک می‌کند تا در بحث فروش متضرر نشده و با اطلاعات کافی تصمیم گیری نمائید. مهم‌ترین نکاتی که در فروش سیم کارت می‌بایست به آن توجه داشت، قیمت گذاری واقعی، بروز و به موقع آن است.

برای اینکه شانس فروش سیم کارت خود را افزایش دهید، می‌توانید از خدمات مشاوره مای رند بهره مند شوید؛ تا احتمال خرید و فروش سیم کارت خود را افزایش داده و به اصطلاح، سیم کارت شما بهتر دیده شود. فروش سیم کارت در مای رند به سهولت و بدون واسطه با بالاترین قیمت و حداقل زمان ممکن، انجام می‌شود.

خرید و فروش سیم کارت در مای رند، تجربه‌ای متفاوت

خرید و فروش سیم کارت در مای رند، تجربه‌ای متفاوت را برای شما به همراه دارد و این یک شعار یا یک پیام تبلیغاتی نیست. با مراجعه به وب سایت خرید و فروش سیم کارت مای رند و داشتن امکانات اپلیکیشن موبایل در دو نسخه اندروید و ios برای شما این امکان را فراهم می‌سازد، که براحتی دانلود اپلیکیشن های خود را با آدرس www.myrond.com/app انجام دهید.

از جمله امکانات ویژه مای رند، قیمت گذاری رایگان، کارشناسان آنلاین و مجرب، درج آگهی فروش سیم کارت‌های رند و معمولی، فروش فوری سیم کارت، تشخیص نوع رند بودن سیم کارت، تشخیص استان و شهر سیم کارت (خط کجاست؟)، معاوضه سیم کارت و غیره است.

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