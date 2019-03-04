راهیاب ملل لیگ برتری شد/کردستان در بالاترین سطح والیبال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور عصر امروز در شهر مریوان دنبال شد و نماینده استان کردستان موفق شد در سه ست پیاپی تیم شهداب یزد را از پیش روی بردارد.
در این بازی که در حضور پرشور تماشاگران مریوانی و در سال زاگرس این شهر برگزار شد، راهیاب ملل مریوان در سه ست پیاپی میهمان خود را از پیش رویی برداشت و به عنوان تیم اول این گروه راهی فینال مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور شد.
نماینده استان کردستان که در این فصل از رقابتهای لیگ دسته اول باشگاههای والیبال کشور بازیهای بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشته بود در نهایت مزد بازیهای خوب خود را گرفت و فصل آینده در رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور حضور دارد.
تیم راهیاب ملل مریوان در بازی امروز و در سه ست پیاپی با نتایج ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۱ موفق شد نماینده تیم استان یزد را از پیش روی بردارد تا به مهمترین موفقیت والیبال استان کردستان در تاریخ این رشته ورزشی دست پیدا کند.
تیم والیبال راهیاب ملل مریوان فصل گذشته و فصل جاری در رقابتهای لیگ دسته اول باشگاههای والیبال کشور حضور داشت و فصل قبل نیز بازیهای خوبی را از خود به نمایش گذاشته بود و این فصل با ادامه روند خوب خود لیگ برتری شد.
با موفقیت راهیاب ملل مریوان در رقابتهای والیبال باشگاههای دسته اول کشور، از این پس کردستان نیز در بالاترین سطح والیبال حضور دارد و فصل آینده تیمهای مختلف حاضر در لیگ برتر برای مصاف با تیم راه یاب ملل راهی شهر مریوان خواهند شد.
حدود یک دهه قبل نیز استان کردستان در رشته بسکتبال سابقه حضور در رقابتهای لیگ برتر را دارد و تراکتورسازی این استان با ارائه بازیهای خوب موفق شد در جمع ۴ تیم برتر رقابتهای سوپر لیگ بسکتبال باشگاههای کشور قرار گیرد.
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